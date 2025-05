Disponível para iPhone e iPad, Adobe Fresco agora é 100% gratuito

A Adobe anunciou hoje que o Fresco, seu app de ilustração criado para competir com nomes como Procreate e Clip Studio Paint, é agora completamente gratuito para todos os usuários, que não precisarão pagar uma assinatura anual para desbloquear recursos do software.

Lançado em 2019, o Fresco nunca se tornou uma unanimidade entre artistas, embora tenha conseguido conquistar seu espaço no mercado. Entre suas vantagens em relação aos concorrentes, estão coisas como a existência de um app não só para iPad (dispositivo muito popular entre ilustradores), mas também para iPhone, Apple Vision Pro e PCs com Windows, bem como ferramentas de animação e a capacidade de sincronizar arquivos na nuvem.

Embora o Fresco já contasse com um plano gratuito, caso o usuário quisesse acessar mais opções de pincéis ou importá-los para o app, era necessário pagar uma assinatura de US$10 anuais. O Procreate, para efeito de comparação, sai por US$13; entretanto, neste caso estamos falando de uma compra única, o que é visto como uma baita vantagem por muitas pessoas.

Assim como o Procreate, o Fresco não conta com recursos de inteligência artificial —outro detalhe que também é visto com bons olhos por muitos artistas. Entretanto, é possível que isso mude em breve, uma vez que a Adobe, ao contrário da empresa por trás do Procreate — por opção própria, vale notar —, tem investido muito nesse tipo de tecnologia.

Já completamente gratuito, o Adobe Fresco está disponível para download na App Store. Para rodá-lo, é preciso ter o iOS 16.0 ou superior instalado, bem como o visionOS 1.0 ou mais recente caso você esteja pensando em testá-lo no headset de realidade mista (AR/VR) da Apple.

