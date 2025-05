Miniplayer redesenhado do YouTube é liberado no iOS

O YouTube está lançando para todos os usuários uma nova mecânica que permite manter um vídeo/uma música em reprodução no canto da tela enquanto pode continuar navegando pelo app — semelhante ao funcionamento do modo Picture-in-Picture (PiP).

O iOS já apresenta um recurso o qual permite com que vídeos ou filmes/séries possam ser assistidos em PiP, no entanto, a plataforma de vídeos da Google bloqueou essa função por “burlar” um benefício que os assinantes do YouTube Premium têm. Agora, porém, a plataforma lançou uma nova forma de manter um vídeo em PiP — melhorando a experiência em relação à visualização miniaturizada oferecida anteriormente.

Repare, na imagem acima, que o vídeo continua tocando de forma minimizada no canto inferior direito da tela enquanto ainda é possível navegar pelo app. O YouTube também oferece um recurso semelhante na web.

Por fim, na mesma atualização, a aba de configurações do aplicativo foi redesenhada visando tornar mais prático e acessível encontrar as funções de que precisa.

O YouTube vem investindo bastante em atualizações com novidades que visam melhorar a experiência de usuário com a versão de iOS do aplicativo. Mais recentemente, a plataforma lançou controles de reprodução mais precisos, timer, playlists colaborativas e mais, os quais também estão sendo disponibilizados para mais usuários hoje.

Essas novidades já estão disponíveis no aplicativo, então certifique-se de mantê-lo atualizado para a versão mais recente no seu aparelho.

via 9to5Google