Novo iPad mini também pode ser restaurado sem fio por outro aparelho

No mês passado, a Apple estreou um novo sistema nos iPhones 16 que permite restaurar os seus respectivos firmwares sem a necessidade conectá-los via cabo a um Mac/PC. Agora, a empresa decidiu levá-lo também ao recém-lançado iPad mini (A17 Pro), como notado pelo 9to5Mac.

Publicidade

O RecoveryOS — como essa novidade é chamada — dá aos usuários a opção de aproximar outro iPhone ou iPad que esteja rodando o iOS/iPadOS 18 do novo iPad mini para restaurar o seu firmware caso alguma coisa tenha dado errado com o seu software. Uma vez que a conexão é estabelecida, o dispositivo secundário realiza o download do novo firmware e o transfere para o tablet, restaurando-o por completo.

Essa solução, vale notar, já estava presente no Apple Watch e na Apple TV há algum tempo, e a Maçã estava planejando levá-la ao iPhone pelo menos desde o iOS 13.4. Mesmo assim, caso você não tenha outro dispositivo da Apple dando sopa, ainda é possível conectar o novo iPad mini a um computador (via cabo) para restaurar o seu firmware.

Do início, muita gente assumiu que esse o RecoveryOS era algo exclusivo dos chips A18, uma vez que ele só podia ser encontrado nos modelos da linha iPhone 16. Como o novo iPad mini traz o chip A17 Pro em suas entranhas, essa teoria caiu por terra — o que abre a possibilidade de a Apple levá-lo a outros dispositivos por meio de atualizações de software.

Publicidade

O iPad mini (A17 Pro) foi lançado hoje em mercado selecionados, como os Estados Unidos e Portugal. Ele ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, onde sairá por R$6.000 na sua configuração mais básica.

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.