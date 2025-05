Opera One R2 é lançado com recursos avançados de IA, personalização e mais

Foi lançado hoje oficialmente o Opera One R2, a segunda grande versão do Opera One — a qual traz ainda mais recursos de inteligência artificial (IA), opções dinâmicas de personalização e novidades para quem curte assistir a vídeos ou ouvir músicas diretamente da web.

Começando pela IA, que está no centro do funcionamento do Opera One, há agora um recurso chamado Page Context, o qual pode ser acessado pela tecla tab enquanto acessa a Linha de Comando da Aria, permitindo ao usuário fazer perguntas especificamente sobre a página exibida no momento.

Quando falamos em imagens, a Aria foi aprimorada com o aguardado recurso de geração de conteúdos visuais a partir de um comando, bem como com a possibilidade de oferecer contexto sobre determinada imagem que o usuário fizer upload — algo que já havia sido lançado recentemente na versão para iOS do aplicativo.

Outra novidade é que a Aria agora pode ser acessada até mesmo por usuários que não estiverem logados em uma conta da Opera — embora só seja possível gerar 5 imagens por dia sem login. Usuários com uma conta gratuita da empresa veem esse limite aumentar consideravelmente para 30 imagens.

Em termos de design, o Opera One R2 possui os chamados temas dinâmicos, os quais permitem personalizar o navegador com fundos animados, cores e até mesmo efeitos sonoros, bem como ajustar coisas como a intensidade do movimento das animações e aplicar belos efeitos de transparência ao tema.

O Opera One R2 também possibilita dividir a janela do navegador em duas abas lado a lado, bastando arrastá-las para que seja feita a divisão. O recurso Tab Traces, por sua vez, destaca as cinco abas mais utilizadas recentemente no browser.

Por fim, o Opera agora conta com um miniplayer de música integrado, o qual permite conectar serviços de streaming (inclusive o Apple Music) para reproduzi-las diretamente no navegador, bem como um minirreprodutor de vídeos que pode ser ajustado e exibido continuamente em qualquer outra aba.

O Opera One R2 já está disponível para download na página oficial da Opera. Embora gratuito, é possível pagar por diferentes planos de assinatura para utilizar recursos mais avançados sem limites.