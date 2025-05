Além de redesign, TestFlight ganha novos recursos de filtragem e métrica

O TestFlight é uma plataforma da Apple a qual permite que desenvolvedores distribuam versões beta dos seus aplicativos para usuários de iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch e Apple Vision Pro. Agora, uma nova versão redesenhada, mais intuitiva, foi lançada — com uma interface semelhante à da App Store, incluindo descrições de aplicativos e capturas de tela, além de notas do desenvolvedor.

Novos recursos incluem o Tester Criteria, que permite aos desenvolvedores filtrarem o público de um aplicativo beta por dispositivos específicos e versões do iOS. Isso funciona para convites privados e links públicos do TestFlight. Usuários também podem compartilhar com desenvolvedores o motivo pelo qual decidiram não participar de um teste.

Além disso, aplicativos e jogos com uma versão aprovada que esteja pronta para distribuição também podem incluir capturas de tela de testadores e categoria de aplicativo em seu convite.

A atualização do TestFlight vem acompanhada de correções de bugs e melhorias gerais, visando proporcionar uma experiência melhor tanto para desenvolvedores quanto para testadores. Essas melhorias já estão disponíveis na versão mais recente do aplicativo, o qual está disponível para download na App Store.