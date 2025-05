Apple agora permite que pesquisadores testem o Private Cloud Compute

O Private Cloud Compute é um sistema criado pela Apple para o processamento seguro de comandos envolvendo inteligência artificial na nuvem. Há algum tempo, a empresa se comprometeu em permitir que pesquisadores de segurança testassem essa novidade a fim de ganhar a confiança do público — e isso finalmente aconteceu hoje.

Em seu blog, a empresa anunciou que disponibilizou publicamente seu Virtual Research Environment (VRE) e outros materiais para todos os pesquisadores de segurança. Interessados em conferir essas novidades podem acessar essa página, a qual conta com um guia com informações sobre o Private Cloud Compute.

O VRE é um conjunto de ferramentas o qual permite que pesquisadores realizem suas próprias análises de segurança desse sistema usando um Mac com um chip da família Apple Silicon, pelo menos 16GB de memória e que tenha a beta de desenvolvedor do macOS Sequoia 15.1 instalada. A Apple também disponibilizou um repositório no GitHub com os recursos necessários.

As ferramentas permitem inspecionar lançamentos de software, verificar logs de transparência, inicializar lançamentos em ambientes virtualizados e modificar o software para investigações mais profundas. A Apple também liberou o código-fonte de componentes selecionados do Private Cloud Compute para permitir uma análise mais detalhada.

Anthony Chivetta, funcionário da Apple responsável por criar o “núcleo” do Private Cloud Compute junto de sua equipe, também comentou a novidade no Mastodon:

Além disso, a Apple expandiu seu programa Apple Security Bounty para incluir recompensas para aqueles que encontrarem vulnerabilidades que comprometam as garantias de segurança e privacidade do Private Cloud Compute.

Pesquisadores que encontrarem vulnerabilidades (e as relatarem de forma responsável à Apple, é claro) podem ganhar prêmios que vão desde US$50 mil até US$1 milhão.