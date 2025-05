Apple quer contratar 400 funcionários para inaugurar novas lojas na Índia

Depois de inaugurar duas Apple Stores na Índia no ano passado, a gigante de Cupertino quer agora expandir a sua presença no país do sudeste asiático e já planeja contratar algo em torno de 400 funcionários para trabalhar em futuras lojas nas cidades de Bangalore, Pune, Deli (TCN) e Mumbai, segundo informações do Moneycontrol.

Mais especificamente, a companhia abriu uma série de vagas na sua página de empregos, as quais incluem cargos de período integral e meio período — focados em pessoas recém-formadas que buscam uma oportunidade de trabalho em uma empresa grande de tecnologia.

A Apple BKC (Mumbai) e Apple Saket (Deli) empregam atualmente algo entre 90 e 100 funcionários cada, vale notar. Dessa forma, é possível que a Maçã esteja planejando colocar um número parecido de pessoas para trabalhar nesses novos estabelecimentos.

A decisão da Apple de expandir o número de lojas na Índia vem após o sucesso das duas primeiras — as quais, segundo o Benzinga India, teriam gerado algo em torno de US$10 milhões em receita no seu primeiro ano, com 60% disso vindo apenas da Apple Saket.

Cada vez mais presente na Índia, a Apple vê o país como uma boa alternativa para diminuir a sua dependência na China — lar de várias das suas fornecedoras. O investimento é tamanho que rendeu recentemente a ela o título de empresa que mais cresceu na Índia nos últimos 50 anos.

via Apple World Today