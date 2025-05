Astropad anuncia acessório que transforma seu iPhone em um “Kindle”

Pode-se dizer que a Amazon domina o mercado de ereaders — mas ela não é a única fabricante apostando nesse segmento. A Astropad, por exemplo, lançou a Bookcase, uma case que transforma smartphones em um “Kindle”.

A Bookcase possui um suporte MagSafe e um chip NFC que ativa um aplicativo complementar para organizar aplicativos de leitura e ajustar funções como o Não Perturbe.

A Bookcase também possui alças de plástico aos lados do seu celular, transformando-o no tamanho e no formato de um ereader. A Astropad afirma que qualquer smartphone compatível com carregamento magnético sem fio pode ser usado com a Bookcase, mesmo com uma capa protetora.

Assim, a Bookcase é compatível com diversos celulares sem restrições/exclusividade por marca — seja um usuário de iPhone ou de um Galaxy. Além disso, a empresa fornece um “kit de conversão” MagSafe para telefones Android e iPhones mais antigos.

O dispositivo já está disponível na pré-venda pelo site da Astropad pelo valor promocional de US$40 — e passará a custar US$50 após esse período.

via TechCrunch