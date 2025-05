Atualização de firmware para os AirPods Pro 2 inclui recursos de saúde auditiva

A Apple acaba de disponibilizar uma nova atualização de firmware para os AirPods Pro 2 — disponível tanto para o modelo com uma entrada Lightning no estojo de carregamento quanto o com uma porta USB-C — que traz suporte aos recursos centrados na saúde auditiva de usuários. É bom frisar que tais recursos precisam também do iOS 18.1, o qual, por sua vez, deverá ser liberado na semana que vem.

Publicidade

Com esse update, a versão mais recente do firmware que equipa os fones de ouvido agora é a 7B19 , e não mais a 7A305 , que foi lançada no mês passado. A página de suporte da Apple (em inglês) com as novidades dessas atualizações, inclusive, já foi atualizada para incluir essas adições.

Chamado de Hearing Test, o primeiro desses recursos usa ciência acústica avançada para fornecer dados sobre sua saúde auditiva, como um número que representa a perda de audição em cada ouvido, o qual vem sempre acompanhado de uma classificação e recomendações — ou seja, uma espécie de audiometria.

O Hearing Aid, por sua vez, transforma os fones em verdadeiros aparelhos auditivos com base em um perfil de áudio personalizado (a qual também é a aplicado em filmes, séries, músicas e mais) gerado a partir do recurso anterior. Ele mira usuários com perda auditiva leve ou moderada.

Publicidade

Por fim, a opção Hearing Protection, que reduz sons externos a uma frequência de 48.000 vezes por segundo, virá agora ligada por padrão.

Essas novidades, porém, só estarão disponíveis nos Estados Unidos e no Canadá, em um primeiro momento, pois requerem aprovações de órgãos reguladores de cada país — a Food and Drug Administration (FDA) americana deu o seu aval aos recursos no mês passado.

Como atualizar?

Como sempre dizemos, não existe uma forma direta de atualizar manualmente o firmware dos fones da Maçã, então basta usá-los normalmente que a atualização será feita de forma automática, no momento em que eles forem conectados ao iPhone ou ao iPad. No entanto, você pode tentar forçar o update, como explicamos nesse artigo.

Publicidade

Para verificar a versão instalada nos seus AirPods, você precisa necessariamente estar com eles conectados ao seu iPhone/iPad, ir em Ajustes e tocar na área dos AirPods que fica em destaque logo no começo da tela, abaixo das informações da sua Conta Apple — ou ir em Ajustes » Geral » Sobre » AirPods.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.