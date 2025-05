Como capturar uma foto espacial usando o iPhone

Os iPhones 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max são capazes de fazer a captura de fotos espaciais (spatial photos), que podem ser vistas posteriormente em três dimensões no Apple Vision Pro, headset de realidade mista (AR/VR) da empresa.

A partir do iOS 18.1, a Apple também expandirá essa possibilidade para os donos de iPhones 15 Pro e 15 Pro Max — já que eles também suportavam a gravação de vídeos espaciais desde o ano passado.

Confira, a seguir, como capturar uma foto espacial no seu dispositivo! 😎

Em um iPhone 16 (qualquer modelo da linha) ou em um iPhone 15 Pro/15 Pro Max atualizado para o iOS 18.1, abra o app Câmera e selecione o modo “Espacial”, acima do obturador.

Depois, coloque o seu iPhone em modo paisagem (horizontal) e toque no ícone de uma câmera (no canto superior direito) para alternar entre foto ou vídeo, e no botão de obturador para fazer a captura espacial.

Observe que a imagem 3D só poderá ser vista ao usar um Apple Vision Pro — do contrário, ela ficará no formato 2D tradicional, e poderá ser compartilhada como uma foto normal por onde você quiser.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.