Como enviar mensagens de texto via satélite pelo iPhone

Com a chegada do iOS 18, a Apple está expandindo o uso dos satélites para não só permitir recursos como o SOS de Emergência via satélite, como também o envio de mensagens “comuns”, ou seja, que não sejam exatamente emergenciais.

O objetivo, portanto, é permitir o envio de mensagens quando você estiver fora da área de cobertura celular e de redes Wi-Fi. Para usar o recurso, além de precisar de um iPhone 14 ou mais recente, é preciso estar em um dos países suportados — que até agora incluem apenas os Estados Unidos e o Canadá.

Para enviar uma mensagem de texto via satélite pelo iMessage, abra o app Mensagens no seu iPhone. Se estiver fora da área de cobertura da rede celular e de Wi‑Fi, um aviso aparecerá automaticamente. Toque, então, em “Usar Mensagens via Satélite”.

Siga as instruções mostradas na tela para se conectar a um satélite. A Apple observa que não é necessário elevar o telefone, mas é preciso que você segure‑o normalmente e fique em uma área aberta que ofereça uma vista desobstruída do céu e do horizonte.

Em seguida, digite a mensagem no campo de escrever e toque no ícone representado por uma setinha azul voltada para cima.

Quando estiver conectado, um ponto verde e um ícone de um satélite aparecerão na parte superior da tela. Caso a conexão enfraqueça, o ponto verde ficará laranja e as setas lhe dirão onde será possível encontrar o sinal novamente.

Ao usar essa conexão via satélite para enviar mensagens, qualquer pessoa com quem você se comunica verá um estado o qual avisa que você está recebendo mensagens via satélite.

Lembre-se que, para receber uma mensagem via satélite usando o iMessage, o destinatário precisa usar o iOS/iPadOS 18, o macOS Sequoia 15, o watchOS 11 e o visionOS 2 — ou, claro, versões mais recentes desses sistemas. Se esse não for o caso, a mensagem será enviada como um SMS comum.