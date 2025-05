Gentler Streak incorpora monitoramento de sono, aba Bem-estar redesenhada e mais

Um dos apps de saúde favoritos da equipe do MacMagazine (e que nos acompanhou no último MM Tour) é o Gentler Streak, um companheiro de atividades físicas que desde o seu lançamento tem ganhado funcionalidades importantes e cada vez mais robustas e completas para o acompanhamento diário de atividades físicas no iPhone, no Apple Watch e, mais recentemente, no iPad.

Até então, o aplicativo vinha sendo aperfeiçoado a partir do compromisso de acompanhar o usuário durante os exercícios físicos, com um foco diferenciado orientado à valorização da fase de descanso após a realização das atividades físicas. Porém, o Gentler Streak disponibilizou uma nova atualização, levando-o para a versão 5.0, que promete acompanhar os usuários em uma nova tarefa essencial para a saúde: entender e melhorar a qualidade do seu sono.

Monitoramento de sono

Agora, é possível usar o Gentler Streak para monitorar o desempenho do sono e entender o impacto da sua rotina nesse processo. A partir da versão 5.0, o usuário tem um relatório diário e matinal sobre a visão geral da qualidade do seu sono, com informações sobre o tempo de adormecimento, a quantidade de sono restaurador (profundo + REM), um histórico de 14 dias, tendências de duração, além de padrões que podem ser trabalhados para aprimorar a qualidade do sono.

As informações e tendências que o aplicativo compartilha com o usuário através de sua comunicação e interface humanizada (premiada nos Apple Design Awards 2024) são importantes para que possa compreender e atuar sobre a “higiene do sono”, com informações guiadas de como aprimorar a consistência e os estágios do sono.

Nova aba Bem-estar

Uma das seções mais importantes do aplicativo também ganhou um carinho especial na versão 5.0. Falo da aba Bem-estar, que agora está dividida em duas seções: Vitais e Saúde.

A seção Vitais traz uma exibição de métricas de saúde que agora podem ser inteiramente personalizadas pelo usuário e vistas em dois formatos de exibição. Além disso, ela agora também conta com um redesenho das informações sobre o acompanhamento menstrual.

Já a seção Saúde é onde o usuário pode acompanhar toda a sua análise de sono, incluindo informações sobre seu progresso de qualidade e uma rápida visão geral.

Outros mimos

Além dessas grandes novidades, o Gentler Streak agora disponibiliza gratuitamente aos usuários todas as sessões da aba Insights, personalização do perfil e mais. Por último, mas não menos importante, ele também exibe todas as variações de ícones do aplicativo — já adaptadas à personalização da tela de Início do iOS/iPadOS 18, é claro.

O Gentler Streak está disponível gratuitamente na App Store e conta com opções de assinatura ou compra vitalícia individual/familiar para o acesso a diversos recursos Premium.