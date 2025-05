Navegador Vivaldi é repaginado com nova interface, recurso Dashboard e mais

Indo por um caminho parecido com o seguido pelo Opera no ano passado, o Vivaldi para desktops chegou hoje à sua versão 7.0 com um redesign completo, a ponto de ser denominado pela empresa como “um novo Vivaldi” em uma publicação em seu blog oficial na qual detalha a atualização.

Logo de cara, somos apresentados a uma interface de usuário com mais espaço para a navegação, a qual conta com abas “flutuantes”, ícones refinados e novos temas. Mas é possível personalizar a “intensidade” da interface, havendo a escolha entre um design mais dinâmico ou um mais compacto.

Outra novidade é o novo recurso Dashboard, o qual funciona como um centro de controle para diversas coisas no navegador. Ele reúne funções como email, calendário, notas e tarefas, tendo sido projetado para pessoas multitarefa ou apenas para quem precisa “ver tudo rapidamente”.

O Feed Reader, por sua vez, foi redesenhado para exibir pastas de feeds separadas e facilitar a organização de conteúdo pelos usuários. Também foi criado um widget dedicado ao recurso para o Dashboard, permitindo ter o controle sobre seus feeds de mais lugares.

Há novidades também para o Vivaldi Mail, o qual ganhou um novo recurso para facilitar a vida de quem está com uma caixa de entrada muito lotada ou bagunçada. Basta um único clique para que o usuário retorne ao email mais recente com facilidade.

Agora com sincronização em tempo real entre dispositivos, o Vivaldi 7.0 pode ser baixado gratuitamente para macOS nessa página.