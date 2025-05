Notion ganha novos recursos e terá um cliente de email próprio

A desenvolvedora do popular software de notas e tarefas Notion realizou, hoje, uma conferência para anunciar as novidades da sua plataforma — que está em expansão!

Além dos apps de tarefas e calendário (este último lançado no começo deste ano), a empresa também terá o seu próprio cliente de email — o Notion Mail. Um dos recursos principais são as chamadas “visualizações”, as quais permitem que você personalize sua caixa de entrada para seus fluxos de trabalho.

Vários outros recursos serão alimentados por inteligência artificial, tornando a composição e a organização de emails mais simples.

A princípio, o Notion Mail se integrará com contas do Google/Gmail. Segundo a desenvolvedora, os planos são de lançar o novo aplicativo no começo de 2025 — tanto para iOS quanto Android. É possível se juntar à lista de espera nessa página.

Novidades do Notion

Entre as novidades do Notion estão os formulários, que você pode usar para coletar respostas, muito parecido com o Google Forms. O app também está oferecendo mais maneiras de personalizar layouts e emojis, bem como novas automações para que você notifique outros usuários pelo Gmail. O Marketplace da plataforma também ganhou uma atualização, na qual as pessoas podem vender e comprar modelos.

Além disso, também foram feitas melhorias, entre as quais as informações do banco de dados podem ser carregadas mais rápido. Além disso, agora os títulos de página, visualizações e páginas de banco de dados estão alinhados.

via TechCrunch