Perplexity para Mac é lançado com conversas por voz, Pesquisa Pro e mais

Após um anúncio feito no final de setembro, a startup de inteligência artificial (IA) Perplexity lançou oficialmente ontem a versão final do seu aplicativo de chatbot para macOS — uma versão nativa e completamente desenhada para os computadores da Apple.

Semelhante a outros chatbots como o ChatGPT (da OpenAI) e o Gemini (do Google), o Perplexity AI para macOS conta basicamente os mesmos recursos já presentes na versão web da plataforma, bem como no aplicativo para iOS lançado no ano passado.

Entre esses recursos, estão a Pesquisa Pro (Pro Search), a possibilidade de usar os modos de conversa por voz e por threads, a disponibilização de fontes para as respostas exibidas e, segundo a página do app na Mac App Store, muito mais recursos “exclusivamente para o Mac”.

Assim como no app para iOS, é possível assinar o Perplexity Pro diretamente pelo software para Mac. A assinatura permite escolher entre pesquisar com diferentes modelos de IA avançados, alternar entre eles e analisar diferentes tipos de arquivos de forma detalhada.

A assinatura mensal do Perplexity Pro no app para macOS custa R$100, enquanto a anual sai por R$1.000.

