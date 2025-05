Primeira beta do iOS 18.2 expande uso de engines para navegadores na UE, permite denunciar nudez em mensagens e mais

As primeiras betas do iOS/iPadOS 18.2 (bem como a do macOS Sequoia 15.2) já foram disponibilizadas para desenvolvedores e, além de um punhado de novidades relacionadas à Apple Intelligence, os próximos sistemas também incluirão mudanças em outras searas.

Publicidade

Como já informamos, por exemplo, as atualizações incluirão novas alterações focadas na escolha de diversas categorias de aplicativos padrões; ademais, para usuários na União Europeia, haverá a possibilidade de apagar ainda mais apps nativos.

Veremos, portanto, outras mudanças que surgiram com as primeiras betas.

Engines de web apps de terceiros na UE

A Apple permitirá que navegadores de terceiros no bloco europeu criem web apps usando seus próprios engines. Isso expande as mudanças introduzidas no iOS 17.4, as quais permitiram que esses apps usassem mecanismos além do WebKit para navegadores autônomos e navegação no aplicativo na UE.

De acordo com a nova documentação no site da Apple para desenvolvedores, identificada pelo 9to5Mac, a próxima API será exclusiva para a UE e permitirá que aplicativos da web usem o mesmo mecanismo do seu navegador principal.

Denúncia de nudez em imagens

A partir do iOS/iPadOS 18.2, haverá uma nova opção para denunciar mensagens contendo fotos e vídeos de nudez à Apple — o que será disponibilizado inicialmente na Austrália, conforme também destacado pelo 9to5Mac.

A empresa disse que analisará esses relatórios e poderá tomar medidas, como desabilitar a Conta Apple do remetente e/ou denunciar o incidente às autoridades policiais; ela também planeja disponibilizar esse recurso globalmente, mas nenhum prazo foi fornecido ainda.

Publicidade

Isso é uma extensão do recurso Segurança na Comunicação (Communication Safety), que foi lançado inicialmente nos Estados Unidos e disponibilizado globalmente com o iOS 17.

Compatibilidade de Genmojis

Os chamados Genmojis serão exclusivos dos dispositivos compatíveis com a Apple Intelligence — mas apenas para que eles sejam criados. De acordo com o 9to5Mac, qualquer pessoa poderá receber um Genmoji, independentemente do seu dispositivo.

If someone sends you a Genmoji in a text message, you can long-press and save it to use yourself. pic.twitter.com/vBli3KYWuj — Benjamin Mayo (@bzamayo) October 23, 2024 Se alguém lhe enviar um Genmoji em uma mensagem de texto, você pode pressionar e segurar sobre ele e salvá-lo para usar.

Mais do que isso, os dispositivos não compatíveis com a IA também poderão salvar esses Genmojis recebidos em suas próprias bibliotecas e reenviá-los posteriormente, também.

Modo Convidado do Apple Vision Pro

Foi encontrado no código do iOS 18.2 indícios de que os proprietários do Apple Vision Pro poderão controlar o Modo Convidado (Guest Mode) a partir de um iPhone.

Publicidade

De acordo com um código visto pela equipe do AppleInsider, depois de ativar o referido modo, o iPhone do proprietário do headset poderá exibir uma Atividade ao Vivo (Live Activity) para permitir o acesso e a seleção de quais aplicativos estarão disponíveis durante a sessão.

No entanto, como a Apple não lançou ainda a primeira beta do visionOS 2.2, não há como testar se o recurso será disponibilizado nessas versões dos sistemas ou se a empresa está se preparado para um lançamento posterior.

Como estamos falando sobre as primeiras versões de testes do iOS/iPadOS 18.2, certamente veremos ainda mais novidades nas próximas betas — e talvez até mesmo a remoção de alguma novidade já citada, quem sabe.

Continuemos acompanhando, portanto! 🧐