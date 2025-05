Promoções na App Store: Stick Figure Trivia, Motorsport Manager Mobile 4, Coins – Smart Budgeting e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Stick Figure Trivia, criado pela One Tap Trivia, é um jogo de adivinhação para quem gosta de filmes.

Desafie-se e tente responder, o mais rápido possível, o nome do filme apresentado em rabiscos e figurinhas em sua tela em três rodadas. Na primeira, sem dicas; na segunda, uma citação famosa do filme é apresentada para lhe ajudar; e na terceira, uma pequena descrição do filme é mostrada.

Acumule 100, 50 e 25 pontos, respectivamente, ao acertar o título em cada fase. Em cada resposta errada, você perde 25 pontos.

Publicidade

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🎬

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

Jogo de corrida.

Publicidade

Ligue os pontos.

Jogo da memória.

Aplicativos

Gerenciador financeiro.

Publicidade

Utilitário para mapas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸