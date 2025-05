Ross Young corrobora rumor de que o próximo iPad mini terá tela OLED

O analista Ross Young corroborou em uma nova publicação no X (ex-Twitter) uma série de rumores recentes os quais indicam que o próximo iPad mini a ser lançado pela Apple contará com uma tela OLED — algo que deverá acontecer, caso a empresa mantenha seus planos, apenas em 2026.

Sem dar mais detalhes sobre como se dará a suposta implementação da tecnologia no menor modelo do tablet, Young apenas soltou essa informação ao responder a uma publicação do criador Luke Miani na qual ele imagina um “iPad mini Pro” com um chip da série M, tela ProMotion (até 120Hz), etc.

Next iPad Mini will have an OLED… — Ross Young (@DSCCRoss) October 24, 2024 O próximo iPad mini terá uma [tela] OLED…

Mesmo que fique ainda mais certo de que a Apple equipará mesmo o iPad mini com uma tela OLED, fica a dúvida se ele contará com a tecnologia tandem OLED (presente nos iPads Pro lançados neste ano) ou com algo mais semelhante ao que temos nos iPhones, dado o tamanho menor da sua tela.

O tandem OLED, segundo a Apple, pode ser descrito como uma espécie de camada dupla de painéis projetada para fornecer mais brilho ao iPad durante o seu uso — embora a explicação mais técnica seja um pouco diferente da apresentada pela Maçã comercialmente.

O iPad mini, vale recordar, chegou à sua sétima geração recentemente. Lançado por meio de um comunicado à imprensa, o mais recente modelo do aparelho é equipado com o chip A17 Pro e conta com 8GB de RAM para suportar a Apple Intelligence.

