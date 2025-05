Tecnologia de tela do Apple Watch Series 10 poderá ser levada a iPhones

Informações obtidas pelo site coreano The Elec dão conta de que a Apple estaria planejando usar a mesma tecnologia de tela do Apple Watch Series 10 nos próximos iPhones, como uma forma de melhorar a performance dos seus displays e, ao mesmo tempo, torná-los mais eficientes do ponto de vista energético.

Os displays OLED dos relógios mais recentes da Maçã utilizam uma tecnologia chamada pela Apple de LTPO3 — a qual, assim como qualquer outro painel LTPO , permite ajustes na taxa de atualização da tela para economizar energia. É isso que torna a Tela Sempre Ativa (Always-On Display) possível, inclusive.

As telas LTPO3 se diferem dos displays LTPO2 — presentes no Apple Watch Series 9 e em todos os modelos da linha iPhone 16 — ao trocarem o transistor de película fina (thin-film transistor, ou TFT), da tecnologia anterior, por uma versão baseada em óxido, que é mais eficiente.

Entre as vantagens dessa nova geração da tecnologia, está a possibilidade de otimizar cada pixel para emitir mais luz de ângulos diferentes — vantagem que fez o display do Apple Watch Series 10 ser até 40% mais brilhante em determinados ângulos que o do seu antecessor. Ela também permite atualizar a imagem com uma frequência maior mesmo no modo de Tela Sempre Ativa, algo que também pode ser notado no smartwatch mais recente da Apple.

Caso os displays LTPO3 aterrissem nos iPhones, é possível que vejamos melhorias parecidas nas suas telas, as quais poderão ficar mais fáceis de se enxergar em situações mais desafiadoras e mais eficientes energeticamente falando. Assim como os Apple Watches mais recentes, os iPhones topos-de-linha também contam com a Tela Sempre Ativa, vale notar.

Por fim, ainda de acordo com o The Elec, a Samsung Display já estaria preparando algumas telas com essa tecnologia para a Apple. Entretanto, a previsão é de que a empresa continue usando os atuais displays LTPO2 em 2025, inclusive expandindo-os para o resto da linha, e não usando-os apenas nos modelos Pro — ou seja, é bem capaz que os “iPhones 17” de entrada do ano que vem também contem com a Tela Sempre Ativa.

