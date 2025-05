Visitamos o lounge da Nomad no aeroporto de Guarulhos!

Como muitos devem ter visto, acabamos de voltar do MM Tour XII, nossa viagem ao Vale do Silício com leitores do site. O grupo sempre se encontra no aeroporto de Guarulhos e, aproveitando que a nossa parceira Nomad tem um lounge no Terminal 3, fomos visitar o espaço!

Vocês devem saber que qualquer voo hoje em dia fica lotado. E se todos os voos estão cheios, quer dizer que os aeroportos em si também ficam cheios. E se os aeroportos estão cheios, as salas VIPs… bem, você entendeu. 😛

Com a Nomad, não foi diferente: ao chegar lá, numa quinta-feira à noite, o lounge estava cheio, com uma fila de espera para entrar. Nós éramos 12 no total — o Rafa, o Dani e o Matheus não saíram do Brasil. Mas não demorou muito para metade do grupo entrar; cerca de 20 minutos depois, a outra entrou.

Vale pontuar que, mesmo fora do lounge, enquanto esperamos para entrar, você já pode relaxar em um sofá, pegar uma água, tomar um café e provar algumas das ótimas guloseimas disponíveis na área externa — um grande diferencial comparado a outras salas VIP.

Lá dentro, o espaço tem um bom tamanho e é bem aconchegante, com sofás, poltronas e uma bancada que fica colada com a pista do aeroporto — um visual bem legal para quem curte ficar apreciando aviões. Também não faltam são tomadas para você recarregar os seus aparelhos, bem como algumas distrações para crianças poderem pintar e se divertir.

Os banheiros são individuais, o que é ótimo por um lado; por outro, dependendo da quantidade de pessoas que estão na sala, filas podem se formar. Mas onde o lounge brilha mesmo é na oferta de comidas e bebidas.

Não entre esperando sentar e jantar um prato, como em algumas salas (como o Centurion Lounge, por exemplo), mas eu tenho certeza de que você vai adorar as muitas opções do cardápio (cheeseburguer, cachorro-quente, saladas, salgadinhos, etc.) que, sem dúvida, vão lhe satisfazer!

Além da parte salgada, os doces também são incríveis, com opções muito interessantes (desde um simples brigadeiro até sobremesas bem mais “elaboradas”, como banoffe e cocada mole com chips de coco ao curry).

Na parte de bebidas, além do básico como água, refrigerante, café, cerveja e vinho, temos drinques incríveis, chopp (disponível apenas nos fins de semana; por isso estavam “lacrados”) e milkshakes!

O clima no lounge também é muito legal. No pouco tempo que ficamos, deu para ver que são pessoas mais descontraídas, animadas, sem aquela “burocracia” de algumas salas que eu já visitei. Um lugar que você entra e se sente bem, sabe?

Infelizmente, por conta do nosso voo — que acabou sendo transferido do Terminal 3 para o 2 —, não tivemos tanto tempo assim para aproveitar o lounge, como disse acima. Mas o tempo que ficamos já foi suficiente para eu cravar que o lounge da Nomad é um dos melhores hoje disponíveis no aeroporto de Guarulhos. 🏆

Como ter acesso ao lounge da Nomad?

Ter acesso ao lounge da Nomad, não é algo complicado.

Antes de tudo, é claro, você precisa ter uma conta. A boa notícia é que, ao fazer isso, você pode ganhar até US$20 de cashback sem gastar nada! Tudo o que você precisa fazer é abrir a sua conta e, na hora do cadastro, digitar DINHEIRODEVOLTA no campo de “convidado”. Depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou de uma CNH para isso), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$20!

Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira remessa.

Funciona assim: você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20. Simples, né?

Mas voltando a como ter acesso ao lounge, você precisa simplesmente ser nível 2 no Nomad Pass, o programa de fidelidade da Nomad no qual você acumula pontos. É claro que ter acesso à sala VIP não é o único benefício, mas de forma resumida, você precisa ter minimamente 1.000 pontos para poder entrar no lounge. E como ganhamos pontos? Simples:

1 ponto para cada dólar convertido em operações

1 ponto para cada saldo na conta-corrente

1 ponto para cada dólar investido

1 ponto para cada dólar convertido com a Husky (uma empresa da Nomad)

A partir do nível 2, você já tem acesso ao lounge da Nomad (com até 2 dependentes menores de 18 anos); a partir do nível 4, pode entrar na sala com os 2 dependentes e com 1 acompanhante maior de 18 anos!

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA —, é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta de investimentos.