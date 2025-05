Word, Excel e PowerPoint agora funcionam com o Handoff

Hoje, a Microsoft anunciou no blog de comunidade oficial da empresa que três dos aplicativos de produtividade mais usados do Microsoft 365 (antigo Office) — o Word, o Excel e o PowerPoint — agora funcionam com o recurso Handoff, da Apple.

Com isso, é possível alternar rapidamente entre dispositivos da Apple, como o iPhone, o iPad e o Mac, enquanto mantém os documentos abertos. Para que o Handoff funcione, é necessário estar utilizando as versões mais recentes dos aplicativos supracitados (os quais estão disponíveis App Store), com os arquivos armazenados no OneDrive ou no SharePoint, ter o Handoff ativado nos dispositivos e estar logado com a mesma Conta Apple. Também é preciso ter o Bluetooth e o Wi-Fi ativados.

Para usar o recurso, basta abrir um arquivo no Word, no Excel ou no PowerPoint em um dispositivo e aproximá-lo de outro dispositivo Apple. Após alguns segundos, uma notificação aparecerá no Dock ou no alternador de aplicativos do primeiro dispositivo, e o ícone Handoff surgirá sobre o app relevante no segundo dispositivo. Ao selecionar o aplicativo no segundo aparelho, o mesmo arquivo será aberto, sem criar uma nova cópia.

Infelizmente, o Handoff não está disponível atualmente para esses softwares no Apple Watch, e a Microsoft ainda não comentou se planeja expandir essa funcionalidade para outros aplicativos no futuro. A integração do Handoff nos aplicativos do Microsoft 365, porém, representa um avanço significativo para a produtividade dos usuários de produtos da Apple, permitindo uma experiência de trabalho mais fluida e integrada.

Para aqueles que desconhecem dessa mecânica, o Handoff da Apple é um recurso que permite começar uma atividade em um dispositivo Apple e continuar, de onde parou, em outro. Ele funciona em aplicativos nativos da Maçã como o Mail, o Safari, o Pages, o Numbers, o Keynote, o Mapas (Maps), o Mensagens (Messages), o Lembretes (Reminders), o Calendário (Calendar), o Contatos (Contacts) e, agora, em algumas das ferramentas mais usadas da Microsoft.

Adição muito bem-vinda, não? 🖥️📲

