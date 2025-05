Apple convence júri que a Masimo copiou o Watch e receberá… US$250

A odisseia judicial entre a Apple e a Masimo teve continuidade nesta sexta-feira — e com um desdobramento positivo para a Maçã, que convenceu um júri nos Estados Unidos de que os smartwatches da empresa de tecnologia de monitoramento de saúde infringem duas das suas patentes de design do Apple Watch, uma acusação feita em 2022.

O júri concordou que os relógios e carregadores W1 e Freedom, ambos da Masimo, violaram intencionalmente os direitos de patente de design da Apple — concedendo à gigante de Cupertino nada mais, nada menos do que US$250 em danos (é isso mesmo, você não leu errado).

Os advogados da Apple disseram ao tribunal que o “propósito final” do seu processo era ganhar uma liminar contra os produtos atuais da Masimo. A empresa disse em uma declaração que estava “feliz que a decisão do júri protegerá as inovações que promovemos em nome de nossos clientes”.

Não estamos aqui pelo dinheiro. Queremos que eles parem de copiar nosso design e recursos. —John Desmarais, advogado da Apple.

A Masimo, por sua vez, disse que apreciou a decisão do júri em seu favor “em quase todas as questões” e que o resultado sobre a violação de patente se aplicava apenas a um “módulo e carregador descontinuados”.

Isso porque o júri também determinou que os relógios da Masimo não infringiram as patentes da Apple que cobrem “invenções de smartwatch”, as quais a empresa de tecnologias de saúde foi acusada de copiar.

Caso sobre o oxímetro de Apple Watches

No caso principal entre as empresas, vale lembrar, a Masimo acusou a Apple de contratar seus funcionários e roubar sua tecnologia de oximetria de pulso após discutir um possível acordo.

A Masimo convenceu a Comissão de Comércio Internacional dos EUA, no ano passado, a impedir as importações dos Apple Watches Series 9 e Ultra 2 depois que o órgão atestou que a tecnologia para leitura dos níveis de oxigênio no sangue infringia as patentes da Masimo.

A Apple recorreu da decisão e retomou a venda dos relógios após desativar a tecnologia das unidades vendidas nos EUA — situação que incrivelmente se mantém até hoje.

