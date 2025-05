Apple teria testado app para ajudar a prevenir diabetes

Algumas novas informações reforçam a possibilidade de a Apple estar trabalhando em mais recursos de saúde — especificamente na área de monitoramento de glicose.

Conforme uma nova reportagem do jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), a empresa teria testado, no início deste ano, um aplicativo para ajudar pessoas com pré-diabetes a controlar sua ingestão de alimentos e fazer mudanças no estilo de vida.

De acordo com ele, a Maçã fez esses testes com a ajuda de funcionários selecionados. O plano dela, porém, não é lançar esse app — mas poderá integrar a sua tecnologia em futuros produtos de saúde, incluindo o especulado medidor de glicose não invasivo para o Apple Watch que vem supostamente desenvolvendo há mais de uma década.

Segundo as informações obtidas por Gurman, os funcionários envolvidos no teste precisaram validar que eram pré-diabéticos com um exame de sangue. Feito isso, eles monitoraram ativamente os níveis de açúcar no sangue por meio de vários dispositivos disponíveis no mercado e, em seguida, registraram no app as alterações no nível de glicose em resposta à ingestão de alimentos.

A ideia por trás do sistema é mostrar aos consumidores como certos alimentos podem afetar o açúcar no sangue — com a esperança de inspirar mudanças que possam afastar a diabetes. Por exemplo, se os usuários registrassem que comeram macarrão no almoço e que seu açúcar no sangue aumentou, eles poderiam ser informados para parar de comer macarrão ou substituí-lo por uma proteína.

O estudo pretendia explorar os possíveis usos para dados sobre os níveis de açúcar no sangue e quais ferramentas a empresa poderia criar/oferecer para os consumidores. Por enquanto, porém, o teste do aplicativo foi pausado para permitir que a Apple se concentre em outros recursos de saúde (não detalhados).

Mais recursos focados em saúde

Como dissemos, esses testes enfatizam que a medição de glicose pode ser uma área importante de expansão para os recursos de saúde da Apple no futuro — bem como a ingestão de alimentos e o seu impacto em diversas condições de saúde.

Gurman ressaltou que o medidor de glicose não invasivo é uma das iniciativas de saúde mais ambiciosas da Apple. A ideia é analisar o sangue de uma pessoa sem picar a pele. No entanto, ele afirma que um produto real ainda está “a anos de distância” — devido a problemas envolvendo a miniaturização do seu componente principal.

Mais precisamente, o sistema usa lasers para disparar luz na pele e determinar o nível de glicose há no sangue. Embora a Apple vise fornecer leituras específicas de açúcar no sangue, a versão inicial provavelmente será projetada para apenas notificar os usuários se eles têm chances de ser pré-diabéticos.

