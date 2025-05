“Before”, com Billy Crystal, é a estreia do dia no Apple TV+

Estreou hoje no Apple TV+ a série “Passado” (“Before”), a mais nova produção de suspense do serviço de streaming da Maçã, a qual é estrelada pelo multipremiado ator Billy Crystal.

A história da série, vale recordar, gira em torno de Eli (Crystal), um psiquiatra infantil que, logo após perder a esposa, encontra um garoto problemático o qual parece ter uma conexão marcante com seu passado.

À medida em que ele tenta ajudar o menino, no entanto, o misterioso laço entre eles se aprofunda cada vez mais na história, que é criada por Sarah Thorp (também showrunner, roteirista e produtora executiva).

Aproveitando a estreia, o canal Apple TV no YouTube publicou um vídeo com a cena de abertura do primeiro episódio. Dá pra sentir bem o clima de suspense da produção!

A série ainda conta com nomes como Judith Light, Jacobi Jupe, Rosie Perez, Maria Dizzia e Ava Lalezarzadeh nos papéis principais. Crystal, Eric Roth, Adam Bernstein e Jet Wilkinson atuam como produtores executivos.

No último dia 17/10, parte do elenco se reuniu no Museu de Arte Moderna (Museum of Modern Art, ou MoMA) de Nova York para a première da série, que é uma produção da Paramount Television Studios.

Nessa estreia, como de tradição, apenas os dois primeiros episódios de “Passado” já estão disponíveis. Os demais serão liberados semanalmente, sempre às sextas-feiras, até o dia 20/11.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

