Black Friday da NordVPN: economize até 74% e ganhe 3 meses extras!

Esta é a época certa do ano para economizar com as ofertas da Black Friday e da Cyber Monday em produtos e serviços importantes para a sua produtividade e, principalmente, segurança — como VPNs .

Felizmente, a NordVPN está de volta com uma incrível oferta, na qual você pode economizar até 74% ao assinar um dos planos, além de ganhar 3 meses grátis!

O melhor da NordVPN é que você recebe muito mais do que um serviço para mascarar o seu endereço IP e a sua localização online, garantindo a privacidade das suas informações. Ao assinar o serviço pelo equivalente a R$8,90 mensais, você também consegue aproveitar diversos outros recursos!

Algumas das vantagens da NordVPN incluem:

São mais de 6.500 servidores em todo o mundo, essenciais para uma conectividade fluida, além de suporte via chat ao vivo e da política verificada de não manter registros.

em todo o mundo, essenciais para uma conectividade fluida, além de suporte via chat ao vivo e da política verificada de não manter registros. A Proteção Contra Ameaças realiza verificação de malwares em downloads e emite alertas sobre credenciais vazadas, bem como rastreia e bloqueia anúncios, além de oferecer criptografia A-256.

realiza verificação de malwares em downloads e emite alertas sobre credenciais vazadas, bem como rastreia e bloqueia anúncios, além de oferecer criptografia A-256. Já a Rede Mesh permite o acesso a outros dispositivos de qualquer lugar do mundo com segurança, baixa latência e alta velocidade. Ou seja, se você gosta de jogos multiplayer e/ou trabalha com compartilhamento de arquivos, a NordVPN é ideal para o seu uso.

permite o acesso a outros dispositivos de qualquer lugar do mundo com segurança, baixa latência e alta velocidade. Ou seja, se você gosta de jogos multiplayer e/ou trabalha com compartilhamento de arquivos, a NordVPN é ideal para o seu uso. Com o Dark Web Monitor , você recebe alertas instantâneos se for descoberto que as suas contas foram comprometidas.

, você recebe alertas instantâneos se for descoberto que as suas contas foram comprometidas. Com um IP dedicado opcional, é possível manter a sua reputação online limpa, fugir das listas de bloqueio e ter acesso a redes com restrição de IP.

Não dá para perder a promoção da NordVPN e adquirir todos esses recursos por apenas o equivalente a R$8,90 mensais, não é? Vale destacar que você pode usar a NordVPN em até seis dispositivos simultaneamente com uma única conta, aproveitando os benefícios de uma navegação rápida e segura em todas as instâncias.

Há aplicativos para computadores (macOS, Windows e Linux) e dispositivos móveis (iOS, iPadOS e Android), bem como extensões para navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge) e, ainda, apps para Android TV e Apple TV, podendo-se utilizar a VPN também em videogames e set-top boxes.

Para navegar na internet com mais segurança e ter acesso a todos esses recursos, aproveite já a oferta de Black Friday. Assinando o plano de dois anos, você paga o equivalente a R$8,90 mensais no plano Básico (74% de desconto), R$11,90 mensais no Plus (73% de desconto) ou R$14,90 mensais no Completo (72% de desconto) — com 3 meses extras em todos eles!

Não perca essa oportunidade! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.