Como gravar vídeos em 4K a 120qps nos iPhones 16 Pro/16 Pro Max

O principal chamariz das câmeras dos recém-lançados iPhones 16 Pro e 16 Pro Max é a possibilidade de realizar gravações de vídeos em 4K Dolby Vision a 120 quadros por segundo no modo vídeo ou em câmera lenta e, posteriormente, ajustar a velocidade de reprodução usando o app Fotos (Photos).

Publicidade

Mas, para aproveitar isso, você deve mudar um ajuste nas configurações do aplicativo Câmera (Camera) desses novos smartphones. Veja como fazer isso e aproveitar essa nova maneira de gravar vídeos! 🎬

Em seu iPhone 16 Pro/16 Pro Max, abra os Ajustes e toque em “Câmera”. Depois, acesse “Câmera Lenta” e escolha “4K a 120fps”.

Você também pode gravar vídeos normais em 4K a 120qps, bastando tocar em “Câmera” (no canto superior esquerdo), em “Gravar Vídeo” e escolher “4K a 120 fps”.

Lembre-se que apenas a lente principal dos novos smartphones (batizada pela Apple de Fusion) é capaz de gravar vídeos nessa resolução. Além disso, como estamos lidando com uma qualidade excepcional, os vídeos feitos em 4K a 120qps consumirão bastante do armazenamento do iPhone.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors