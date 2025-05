iOS 18.2: Siri e ChatGPT poderão detalhar o que está na tela do iPhone

As betas do iOS 18.2 e do iPadOS 18.2 incluem uma série de novidades, muitas das quais já foram reveladas — e trarão ainda mais novas funções e mudanças, incluindo suporte do ChatGPT para Siri, ajuste de volume na tela Bloqueada e jogos no Apple News.

Publicidade

Certamente, a mais notória novidade da nova versão do iOS é a integração da Siri com o ChatGPT para auxiliar o usuário em perguntas corriqueiras. Conforme notado pelo 9to5Mac, você poderá usar a Siri para perguntar coisas — integrado ao chatbot da OpenAI — de elementos que estão na sua tela e outros recursos.

Siri e ChatGPT

A integração do ChatGPT com a Siri permitirá que a assistente virtual da Apple use a plataforma da OpenAI para responder a perguntas complexas e ler o que está na tela do seu dispositivo.

Ao ver um vídeo ou uma foto, você poderá perguntar à Siri sobre o conteúdo, como “Onde é isso?” ou “Que prédio está naquela foto?”, e a Siri fará uma captura de tela, enviando-a para o ChatGPT para obter uma resposta. A Siri sempre pedirá permissão antes de capturar e enviar a sua tela, por motivos de privacidade.

Imagem: 9to5Mac

Esse recurso é útil especialmente para quem não possui um iPhone 16, que incluirá a Visual Intelligence para fornecer informações sobre o que aparece na câmera. Assim, usuários de iPhones 15 Pro ou iPads compatíveis poderão tirar uma foto e perguntar à Siri e ao ChatGPT o que quiserem saber sobre a imagem.

Além disso, a Maçã está desenvolvendo seu próprio recurso de conscientização na tela usando a Apple Intelligence, previsto para ser lançado em uma futura atualização do iOS 18. Esse recurso permitirá à Siri entender o contexto e tomar ações com base no que está na tela, processando tudo no próprio dispositivo.

Ajuste de volume na tela Bloqueada

No iOS 16, lançado em 2022, a Apple removeu o controle deslizante de volume da tela Bloqueada do iPhone. No entanto, com o iOS 18.2, a Apple reintroduzirá essa funcionalidade com a nova opção “Sempre Mostrar Controle de Volume”.

Imagem: 9to5Mac

A opção estará disponível em Ajustes » Acessibilidade » Áudio e Visual » Sempre mostrar controle de volume.

Imagem: 9to5Mac

Com a opção “Sempre Mostrar Controle de Volume” ativada no iOS 18.2, o controle de volume ficará visível na tela Bloqueada ao usar fones de ouvido e o alto-falante integrado do iPhone. Esse recurso de acessibilidade aborda uma mudança introduzida no iOS 16, que ainda gera reclamações.

Minijogos no Apple News+

O MacRumors constatou que, a partir do iOS 18.2, assinantes do Apple News+ nos Estados Unidos (por enquanto, possivelmente) terão acesso a minijogos de Sudoku diários, com níveis de dificuldade fácil, moderado e desafiador.

Publicidade

Um placar monitora as estatísticas de Sudoku, incluindo o número de quebra-cabeças resolvidos e tempos de conclusão mais rápidos. O Sudoku também estará disponível no iPadOS 18.2 e provavelmente no macOS Sequoia 15.2, sendo o quarto jogo de quebra-cabeça incluído no Apple News+, ao lado de Crossword, Crossword Mini e Quartiles.

Imagem: MacRumors

Safari suportará fotos e vídeos espaciais no Apple Vision Pro

Já de acordo com o PetaPixel, usuários do Apple Vision Pro em breve poderão visualizar fotos e vídeos espaciais no Safari.

Publicidade

Desenvolvedores poderão adicionar esses conteúdos aos seus sites, visualizáveis em 3D no headset. Fotos e vídeos espaciais podem ser capturados com iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, todos os modelos da linha iPhone 16 e com o próprio Vision Pro. O suporte para fotos espaciais no iPhone 15 Pro será lançado com o iOS 18.1.

Imagem: PetaPixel

A integração desse suporte no Safari está prevista para ocorrer até o final do ano, possivelmente na atualização do visionOS 2.2. Isso visa melhorar a experiência e interatividade do conteúdo espacial, ampliando as possibilidades de visualização.

O iOS 18.2 e o iPadOS 18.2 (bem como o macOS 15.2), atualmente em beta para desenvolvedores, poderão ser lançados para todos em dezembro.