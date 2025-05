Leilão da Receita Federal tem AirPods por R$250

A Receita Federal anunciou dois novos leilões os quais contam com uma série de dispositivos da Apple que entrariam de forma ilegal no país.

Distribuídos nas cidades de Curitiba (PR) e Brasília (DF), eles contam, ao todo, com 15 lotes com pelo menos um produto da empresa.

A RF, é sempre bom lembrar, não especifica os modelos ou as versões de determinados itens incluídos nos lotes, sendo que alguns deles podem ser usados, vir sem caixa ou até mesmo sem acessórios (isso costuma ser alertado). O órgão também não faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados. Dito isso, vamos dar uma olhada em tudo?

Curitiba

Com 452 lotes (embora apenas 12 com dispositivos da Maçã), os itens desse leilão estão concentrados na Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9ª região fiscal. De acordo com o seu edital, as propostas poderão ser enviadas para análise a partir do dia 18 de novembro, às 8h, e serão recebidas até 25/11, às 21h.

As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 26/11, a partir das 10h da manhã.

Eis o itens os lotes com dispositivos da Apple inclusos nesse leilão:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 1 41x iPhone 7 Plus

41x iPhone 8 Plus

30x iPhone XR

5x iPhone 11

1x iPhone 11 Pro Max

5x iPhone 12

2x iPhone 12 Pro

3x iPhone 12 Pro Max

4x iPhone 13

5x iPhone 13 Pro

31x iPhone 13 Pro Max R$271.000 2 5x iPhone 8

2x iPhone 8 Plus

6x iPhone XR

21x iPhone 11

18x iPhone 13

9x iPhone 14

7x iPhone 14 Pro Max R$270.000 3 4x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR

1x iPhone XS

4x iPhone 11

1x iPhone 11 Pro Max

1x iPhone 12

19x iPhone 13

7x iPhone 14

1x iPhone 14 Pro

4x iPhone 14 Pro Max

1x iPhone 15 Plus

1x iPhone 15 Pro R$202.000 4 6x iPhone 12 Pro Max

36x iPhone 13 Pro Max

1x iPhone 15 Pro Max R$191.000 7 5x iPad de 9ª geração

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado) R$41.000 9 1x Apple Watch SE (40mm)

2x Apple Watch SE (44mm)

1x Apple Watch Series 7 (45mm)

2x Apple Watch Series 8 (45mm)

2x iPad de 9ª geração R$100.000 10 1x MacBook (modelo não especificado)

5x iPad de 10ª geração

3x iPad de 9ª geração

2x Apple Watch SE (44mm)

3x Apple Watch Series 8 (41mm)

1x Apple Watch Ultra

153x Carregador MagSafe

200x EarPods R$102.000 11 155x Apple Watch Series 7 (41mm)

29x Apple Watch SE (40mm) R$113.000 12 54x Apple Watch Series 7 (41mm)

178x Apple Watch SE (44mm) R$130.000 313 1x iPhone 15 Pro Max

2x Apple Watch Ultra 2

2x Apple Pencil (modelo não especificado) R$7.830 348 1x Apple Watch (modelo não especificado)

1x AirTag

4x AirTag (pacote com 4)

1x HomePod

32x adaptador de parede R$30.000 391 1x MacBook (modelo não especificado)

1x MacBook Air de 13 “

1x Apple Watch (modelo não especificado)

2x Apple Watch SE (40mm)

7x Apple Watch Series 8 (41mm)

3x Apple Watch Ultra R$25.000

Brasília

Concentrados na Superintendência da Receita Federal do Brasil da 1ª região fiscal, os itens desse leilão estão distribuídos em um total de 369 lotes, embora apenas 3 deles contem com algum dispositivo da Maçã.

De acordo com o seu edital, as propostas poderão ser enviadas para análise a partir do dia 14 de novembro, às 8h, e serão recebidas até 19/11, às 21h. As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 21/11, a partir das 10h30.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 216 3x adaptador de parede R$25.000 336 2x AirPods (modelo não especificado) R$250 367 1x Apple Watch Series (38mm) R$50

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.