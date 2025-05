Como personalizar e reordenar as categorias do app Fotos [iPhone e iPad]

O aplicativo nativo Fotos (Photos) trouxe uma novidade controversa com o iOS/iPadOS 18: um redesenho completo da sua interface, com uma visualização unificada e um layout personalizável.

Assim, você pode manter apenas as categorias que quiser, como “Recentes”, “Pessoas e Pets” e “Viagens”, por exemplo. Confira como fazer isso nos parágrafos a seguir! 😉

Abra o app Fotos e deslize o dedo até a parte inferior da tela. Em seguida, escolha “Personalizar e Reordenar” e marque apenas as coleções que quiser manter.

Para reordená-las, mantenha o dedo pressionado em cima dos três risquinhos ao lado de cada categoria e posicione-a onde quiser.

Ao todo, a Apple oferece as seguintes categorias:

Dias Recentes

Pessoas e Pets

Coleções Fixadas

Memórias

Viagens

Fotos em Destaque

Tipos de Mídia

Mais Itens

Álbuns

Álbuns Compartilhados

Sugestões de Imagem de Fundo

Quando estiver satisfeito, toque no “X” (no canto superior direito) para sair do modo de edição. Posteriormente, você pode redefinir o app Fotos indo novamente até “Personalizar e Reordenar” e tocando em “Redefinir” (no canto superior esquerdo).