Como uma overdose de notificações no Apple Watch transformou a minha relação com a tecnologia

No dia do lançamento original do Apple Watch, eu tive o privilégio de poder estar nos Estados Unidos para receber a minha unidade logo nas primeiras horas de disponibilidade.

Durante o processo de configuração, eu selecionei a opção de espelhar no Apple Watch todas as notificações que chegassem ao iPhone. Ah, o futuro! Não precisar mais tirar o telefone do bolso a cada alerta e, ao invés disso, poder fazer a triagem direto no punho. Era exatamente aquilo que todos nós havíamos passado a infância invejando em filmes de ficção científica, certo?

Errado. Erradíssimo! Depois da enésima vibração em um intervalo de minutos, a sensação de viver no futuro deu lugar a um sentimento incômodo de sobrecarga. Duas ou três notificações depois, desativei o espelhamento por completo.

Capa da revista Byte de abril de 1981.

O problema é que a sensação de sobrecarga não foi embora. Pelo contrário: ela se intensificou a cada notificação que seguiu chegando ao iPhone, o que até a véspera nunca havia sido uma questão.

Eu não tinha como saber na época, mas aqueles minutos iniciais com o Apple Watch deram início a um processo de reflexão que dura até hoje. Acredito que isso tenha ajudado a tornar a minha relação com a tecnologia moderna muito mais saudável, na mesma medida em que termos e conceitos como “burnout”, “vício” e “dopamina” passaram a integrar o léxico das discussões da vida digital nos últimos anos.

Cada um usa seus dispositivos como quiser. Vou repetir: cada um usa seus dispositivos como quiser. Porém, graças às discussões recentes que tivemos nos podcasts Área de Transferência e Área de Trabalho sobre livros como “Trabalho Focado” e “Minimalismo Digital” de Cal Newport, e “A Geração Ansiosa”, de Jonathan Haidt (que eu também aproveitei para explorar aqui), recebemos uma quantidade enorme de comentários de pessoas que se deram conta de que têm dificuldade (ou cujos amigos ou familiares têm essa dificuldade) para lidar de uma forma saudável com seus dispositivos.

Por isso, achei que valia a pena tirar o artigo desta semana para detalhar as minhas técnicas para lidar com isso e, a seguir, propor um desafio.

As técnicas

A overdose de notificações em 2015 me despertou para um assunto que obviamente não era novidade, mas que me abriu um novo mundo: a questão da sobrecarga cognitiva.

Resumindo bastante o assunto a ponto de provavelmente distorcê-lo, acontece o seguinte: a nossa atenção é um sistema cuja capacidade é limitada. Já a carga cognitiva é o esforço mental que nós fazemos para processar informações. Qualquer estímulo que recebamos, por menor que seja, nos custa um pouco de atenção, acrescenta a essa carga cognitiva, e gradualmente nos satura, nos cansa e nos distrai com cada vez mais facilidade ao longo do dia.

Com isso em mente, fiz alguns ajustes radicais no iPhone. O belo wallpaper com a foto de uma viagem deu lugar a um preto sólido, e a tela de Início ficou apenas com os apps que eu acessava todos os dias. Todo o resto foi movido para pastas sem nome na segunda tela que, por sinal, eu nunca visitava por preferir abrir apps por meio da busca no Spotlight .

Minhas telas do iPhone em algum momento do passado

Aliás, logo aqui estão duas gambiarras que eu tive de fazer: primeiro, adicionei à tela de Início múltiplos atalhos do Safari cujo ícone era preto, e cujo nome era um caractere vazio. Foi assim que eu posicionei os apps mais para baixo, quase uma década antes de isso se tornar uma possibilidade nativa no iOS 18.

Segundo: utilizei esse mesmo caractere vazio como o nome de todas as pastas da segunda tela. Se eu pudesse ter escondido os nomes dos apps, como iOS 18 passou a permitir, eu o teria feito também.

Fiz tudo isso porque, por mais que eu mantivesse os (poucos) apps instalados sempre nas mesmas posições e me valesse da memória muscular para destravar o iPhone e rapidamente tocar no app desejado, a explosão de cores a cada vez que eu destrava o iPhone começou a parecer desnecessária e cognitivamente cansativa frente a um fundo de tela mais neutro, especialmente considerando a ideia de mexer no telefone múltiplas vezes por múltiplos dias, semanas, meses e anos.

Além disso, por mais que fosse agradável relembrar o momento eternizado na foto de fundo, a ação involuntária de resgatar mentalmente essa mesma lembrança a cada vez que eu destravava o iPhone acabou por se tornar uma espécie de pedágio mental, fazendo a minha atenção dar uma volta maior até eu enfim abrir o aplicativo e voltar a me concentrar na tarefa original.

Ao longo dos anos, vim fazendo adaptações e concessões. Atualmente, uso como imagem de fundo a quase imperceptível textura visual de um dos painéis acústicos do meu estúdio, e uso um widget de calendário junto do widget do Overcast e dos meus apps mais utilizados na tela de Início.

Ah, e graças ao iOS 18, agora eu escondo os nomes dos apps, apesar de detestar a falta de alinhamento entre o widget do Calendário (Calendar) e todo o resto.

Se Jobs estivesse vivo…

Já outra questão que passou por esse pente fino cognitivo no iPhone foi a quantidade de animações do sistema. Por mais agradáveis e bem-acabadas que elas fossem, minha impressão era que elas também acabavam gastando desnecessariamente um pouco do orçamento cognitivo do dia . Por isso, ativei a opção Reduzir Movimento nos ajustes de acessibilidade, e nunca mais olhei para trás .

Por fim, as notificações, que desencadearam todo esse processo. Aliás, esse gerenciamento de quais apps podem ter o privilégio de interromper o seu dia exige uma reflexão constante. Num primeiro momento, eu reduzi a lista de apps que podiam me interromper a: iMessage, Todoist, meu banco e Gmail. Desses, apenas o Todoist e o iMessage podiam me mostrar a bolota de notificações não lidas.

Quando iOS passou a permitir o recebimento silencioso na Central de Notificações, fiz isso para o Gmail e para o app do banco. Na prática, como não uso mais o Todoist, atualmente apenas o iMessage e o Telegram me exibem notificações interruptivas. E no caso do Telegram, exceto pela conversa que eu mantenho com o Guilherme Rambo sobre questões administrativas da Gigahertz, todas são silenciadas.

De resto, eu checo as notificações quando é mais apropriado para mim, e não o contrário. Especialmente para apps que envolvem comunicação, seja síncrona ou assíncrona, deixar a sua concentração à mercê do bom-senso alheio é a receita para um stress desnecessário no dia a dia. Especialmente. Se. Você. Tem. Amigos. Que. Mandam. Uma. Palavra. Por. Mensagem. Sabe?

Bônus: sons. Há anos, meu iPhone não emite sons de notificações. Já o Apple Watch, nunca chegou a fazer isso. Nem sei se a caixa de som funciona. Por isso, quando a chave de silencioso está inativa, ele apenas vibra. Já quando a chave de silencioso está ativa, ele não faz nada. Chegou uma mensagem? Ele se acende, se apaga e fim de papo.

O desafio

Se ao longo deste texto você refletiu se existe espaço para ajustar o uso do seu próprio iPhone (ou do iPad, ou do Mac, ou do Apple Watch, ou de emails, ou de mensagens)… a intenção era justamente essa.

Nas últimas semanas, eu tenho pensado em algo como o “O Desafio dos 60 Minutos”: se durante uma tarefa que exija concentração, você conseguir passar pelo menos 60 minutos sem ser interrompido por algo que não era tão importante quanto o que você estava fazendo, parabéns. Você tem mais controle sobre o seu iPhone do que a esmagadora maioria das pessoas.

Caso contrário, vale fazer o seguinte: a cada notificação que chegar e que interromper um momento de foco no trabalho ou até mesmo na vida pessoal, procure refletir se essa notificação deveria ter o privilégio de fazer isso. Será que ela poderia, por exemplo, ter chegado silenciosamente apenas à Central de Notificações? Será que ela precisava ter sequer existido, para começo de conversa?

Existe, é claro, o modo Foco do iPhone, e muitas pessoas tiram bastante proveito disso. Eu tentei por um tempo, porém mesmo com os ajustes que automatizam a ativação e o desligamento de determinados focos em diferentes dias e horários, com permissões para diferentes aplicativos, a coisa não funcionou tão bem. Fazer esses focos funcionarem exatamente como eu queria acabou se tornando mais trabalhoso do que resolver o problema sozinho, e foi justamente isso que eu fiz.

Se nada disso é um problema para você, que ótimo. Uma neurose a menos para equilibrar no cotidiano. Mas se apenas durante a leitura deste texto chegaram mais notificações do que você teria gostado, que tal tirar um momento do sabadão para dar uma geral nos apps que podem lhe interromper no dia a dia, que é quando o bicho realmente pega? Sua atenção agradece!

