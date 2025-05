Como desativar as Atividades ao Vivo no Apple Watch com o braço abaixado

As Atividades ao Vivo (Live Activities) chegaram ao Apple Watch com a liberação do watchOS 11, permitindo que usuários possam conferi-las diretamente do seu Conjunto Inteligente.

Por padrão, elas aparecerão mesmo quando o modo Sempre Ativo (Always On) estiver ligado, ou seja, quando o smartwatch seguir mostrando as horas mesmo quando o seu braço estiver abaixado.

Porém, se não quiser mais que isso siga ocorrendo, mostraremos como desativar esse ajuste facilmente. ⌚️

Como desativar as Atividades ao Vivo com o braço abaixado pelo iPhone

Abra o app Watch no iPhone, toque na aba “Meu Relógio” e vá até “Tela e Brilho”.

Em seguida, acesse Tela Sempre Ativada » Mostrar Atividades ao Vivo e desative a opção “Mostrar Atividades ao Vivo”.

Como desativar as Atividades ao Vivo com o braço baixado no Apple Watch

Abra os Ajustes no Apple Watch, vá até Tela e Brilho » Sempre Ativo » Mostrar Atividades ao Vivo e desmarque a opção “Mostrar Atividades ao Vivo”.

Simples, não? 😉

