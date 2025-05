Como usar o “Chegou Bem?” nos apps Exercício e Mensagens do Apple Watch

No ano passado, com o iOS 17, a Apple lançou um recurso bem bacana dentro do aplicativo nativo Mensagens (Messages), o Chegou Bem? (Check In). Com ele, você pode notificar um amigo/familiar que você chegou bem em casa ou a outro local.

Neste ano, com a chegada do watchOS 11, a empresa expandiu isso também para o Apple Watch — e não só no app Mensagens, como também para o Exercício (Workout), que pode avisar outra pessoa quando você encerrou uma atividade física.

Confira como usá-lo! ⌚️

Requisitos

Para que o “Chegou Bem?” funcione, é preciso que o Apple Watch esteja próximo do iPhone emparelhado, conectado a uma rede Wi-Fi ou, então, a uma rede celular (se tiver um modelo GPS + Cellular e uma rede ativa).

Além disso, tanto o remetente quanto o destinatário deverão ter um iPhone com o iOS 17 ou posterior ou um Apple Watch com watchOS 11 ou uma versão mais recente.

Como usar o “Chegou Bem?” pelo app Mensagens do Apple Watch

Com o app Mensagens aberto, comece uma nova conversa ou abra uma já existente. Depois, toque no “+” e em “Chegou Bem?”.

Selecione “Editar” e escolha o seu destino, o modo de deslocamento (de carro, transporte público ou a pé) e adicione mais tempo, se precisar.

O “Chegou Bem?” irá monitorar o seu trajeto e notificará a pessoa caso não haja progresso do seu Apple Watch num período longo ou se ele não chegar ao destino conforme o esperado. Quando chegar ao destino, o recurso será concluído de forma automática e notificará a pessoa.

Na mesma área, você ainda pode especificar um período no timer, se estiver indo encontrar um desconhecido, por exemplo.

Quando tiver finalizado, toque no botão localizado no canto superior direito e depois em “Enviar”.

Como usar o “Chegou Bem?” pelo app Exercício do Apple Watch

Com o app Exercício aberto no relógio, escolha a atividade que deseja fazer e toque nela para começar. Depois, deslize o dedo da esquerda para a direita da tela e escolha “Chegou Bem?”. Finalize tocando em “Enviar”.

Com isso, o recurso avisará à pessoa que o exercício terminou.

Para adicionar um tempo extra ao “Chegou Bem?”, abra o Conjunto Inteligente, toque no widget da função, role para baixo e selecione “Mais Tempo”.

Já para cancelar uma sessão, siga o mesmo procedimento, porém escolha “Cancelar Sessão de Chegou Bem”.

