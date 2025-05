Tech Mix: Nokia G60 vs. iPhone SE, do iOS 5 ao iOS 18 e o legado do Windows Phone

Não noticiamos aqui, mas, no segundo dia do evento Nokia World 2011, a fabricante finlandesa lançou o seu primeiro smartphone baseado em Windows Phone 7.

Foi assim que comecei meu primeiro post no MacMagazine, quase 13 anos atrás, em uma sexta-feira (dia 28 de outubro de 2011). O título era “Guerra de smartphones, capítulo 7: iPhone 4S vs. Nokia Lumia 800”.

Windows Phone era algo diferente e interessante, o iOS 5 trouxe a Central de Notificações, a Siri era relevante e promissora e, no ano anterior, o iPhone 4 havia sido esquecido no bar.

Hoje, a Nokia não é mais lembrada, o iOS 18 acumulou muitas mudanças (e problemas), a Siri está tentando não virar piada e nenhum outro iPhone foi esquecido em um bar pela Apple — só o MacBook Pro, que não foi no bar, mas o problema é igual. 😛

As pautas da Tech Mix hoje são uma homenagem ao passado, olhando para o futuro. Vamos lá?

Nokia G60 vs. iPhone SE (2022)

O último smartphone Nokia que acho relevante, vendido no Brasil, foi o Nokia G60, lançado em setembro de 2022. Para fins de homenagem ao primeiro post, trouxe um comparativo com o iPhone lançado mais próximo, que seria o iPhone 14 (lançado no mesmo mês); mas, para uma batalha mais justa, escolhi o iPhone SE de 3ª geração, anunciado em março do mesmo ano.

Começando pelo principal, o preço de ambos é bem próximo; ignorando o valor de lançamento, o iPhone SE de 3ª geração pode ser encontrado na casa dos R$2 mil em importadoras, enquanto o Nokia G60, nos poucos lugares onde ainda é vendido, também está na mesma faixa. Encontrei no site da Multilaser uma versão reembalada por R$1.999. Seria uma edição de colecionadores? Heh.

Visualmente, a tela do smartphone da finlandesa é bem maior, são 6,58 polegadas contra apenas 4,7″ do da Apple, tamanho esse que seguiu até o iPhone 8. A tela do Nokia também dá um banho, trazendo uma atualização de 120Hz, que só chegou aos aparelhos da Maçã com o iPhone 13 Pro, custando muito mais que R$2 mil.

Ambos possuem tecnologia 5G, desbloqueiam com a digital, têm uma boa resolução de tela, recarga rápida de 20W, eSIM, NFC , entre outras especificações básicas. Mas aqui vão alguns outros comparativos:

Nokia G60 iPhone SE 3ª geração Brilho 400 a 500 nits 625 nits Resolução da tela 1080×2408 pixels e 401ppp 750×1334 pixels e 326ppp Resistência à água IP52 IP67 Câmera frontal 8 megapixels, ƒ/2.0 7 megapixels, ƒ/2.2 Câmera traseira Tripla: 50MP, 5MP e 2MP Única de 12MP Gravação de vídeo 1080p em 30qps 4K até 60qps Conexão USB Tipo-C Lightning Bateria 4.500mAh 2.018mAh Armazenamento e RAM 120GB; 6GB de 64GB a 256GB; 4GB Processador Snapdragon 695 5G A15 Bionic Upgrades do sistema 3 anos 3 anos e contando…

Se ligássemos apenas para números, seria basicamente um empate, talvez com pontos a mais para a Nokia. Mas, no fim das contas, escolher entre o Nokia G60 e o iPhone SE 3ª geração vai muito além de especificações técnicas. A experiência de uso, a longevidade dos updates e a integração com o ecossistema da Apple são fatores difíceis de quantificar em números — não que a gente esperasse algo diferente, não é mesmo?

No mundo dos smartphones, a gente sabe que os números impressionam, mas são os detalhes que conquistam. E você, se tivesse que escolher apenas um dos aparelhos, qual escolheria? Eu sei, não precisa responder.

Do iOS 5 ao iOS 18

Comparar versões do iOS sempre traz uma sensação de que parece que não vemos muitas mudanças. Isso me lembra o comercial do iPhone 6s no qual a Apple começa falando “Esse é o iPhone 6s, não mudou muita coisa…”

Pensando no básico: os ícones continuam quadradinhos, a Central de Notificações tem a mesma estética de banners, o seletor de apps (para encerrar um aplicativo) é basicamente igual e até o relógio na tela Bloqueada continua na mesma posição com a data.

O iOS 5 foi anunciado com “mais de 200 novidades” — quando a Apple ainda enumerava seus novos recursos, contando até mesmo mudanças pequenas.

Vejamos o que foi anunciado de relevante lá em 2011, e como estamos hoje:

A Central de Notificações foi uma das principais novidades, uma mudança significativa, um lugar para acompanhar tudo o que você pode ter perdido. Também ganhamos banners temporários, um marco e evolução contra os alertas invasivos que apareciam no meio da tela. Hoje temos o Resumo Agendado para notificações, podemos esconder o conteúdo delas com o iPhone bloqueado e até resumir as notificações com a Apple Intelligence.



Adivinha quem também fez a primeira aparição com o iOS 5? O iCloud! Ele chegou com 5GB de armazenamento gratuito para todos, podendo chegar — na época — a 50GB pagando US$100 anualmente. De lá para cá, ganhamos um total de… 0GB adicionais no plano gratuito. Isso mesmo, 13 anos depois, a Apple ainda oferece 5GB de espaço gratuito.

Hoje, o iCloud chega a 2TB pelo Apple One (R$90/mês) e ainda possui até 12TB de armazenamento adicional pelo valor de R$300/mês.

O iMessage também fez sua inauguração nesse mesmo ano, anunciado por Scott Forstall, na época vice-presidente sênior do iOS.

O mensageiro possibilitou a troca de textos, fotos, vídeos e contatos via conexão Wi-Fi ou pela famigerada 3G. Também trouxe recursos como recibo de leitura, aviso de que o interlocutor estava digitando e sincronização com todos os dispositivos da Apple. Você começava a conversa no iPhone e podia finalizar no iPad, com as conversas criptografadas desde o começo.

Atualmente, o iMessage agenda mensagens, envia localização, tem a função Chegou Bem?, adesivos e aplicativos no mensageiro e até envia dinheiro pelo Apple Cash, algo indisponível no Brasil. Aliás, o app nunca pegou muito por aqui, não chegando nem perto da utilização do WhatsApp.

Mas a maior mudança foi dela, a Siri. O iPhone 4s veio com a primeira assistente virtual da Apple, que inclusive já chegou em fase beta — na época, era algo raro esse uso de “beta” publicamente, mas hoje não é tão raro assim. Outro ponto que ainda vemos hoje: o lançamento foi apenas em inglês.

A ideia foi incrível, ainda que com uma usabilidade mais limitada. Como disse o Rafa em seu review do iPhone 4s: “[…] ela ainda não adentrou o meu dia a dia, a minha forma de usar o iPhone, de maneira que eu possa afirmar que ela é de fato uma revolução e que mudou completamente a minha experiência com o smartphone da Apple.”

Aqui sou obrigado a usar a frase da Apple que citei acima: “não mudou muita coisa.” A maioria das pessoas usa a Siri para pedir ligações, tocar uma música, colocar um alarme ou timer e, às vezes, pedir a previsão do tempo — algo que pergunto quase diariamente para decidir que roupa usar no trabalho ou para sair de casa. Não, Siri, não tenho interesse em saber o valor nutricional de uma banana.

Nunca a utilizei para escrever um email, perguntar o preço da ação da Apple, criar uma nota ou buscar um restaurante, funções presentes desde o começo. Digo, já perguntei e tento por curiosidade, mas não é algo que vem à mente. Ontem, por sinal, estava assistindo a um vídeo da Beyoncé em um discurso de campanha e comentei com meu marido “linda, ela não envelhece nunca”, e fomos pesquisar a idade da jovem. Somente após buscar no Google, pensei em chamar a Siri, que respondeu com sucesso a uma pergunta que eu poderia fazer a qualquer momento. Falta de hábito.

Para você que deseja incluir a Siri nos seus hábitos diários, recomendo visitar a página da Apple dedicada à Siri, onde inúmeras funções diferentes são mostradas. Talvez esse seja o problema: mais incentivo da Apple e do iOS em nos lembrar com frequência várias situações em que podemos chamar a assistente.

Nesta semana será lançada a Apple Intelligence, que trará ainda mais funções e poder para o seu iPhone — caso você possua um modelo compatível — e você já sabe, mas não custa lembrar: português não está (inicialmente) nos idiomas compatíveis.

Quem sabe, daqui a um tempo, mude muita coisa no quesito utilização e relevância para o usuário.

O legado do Windows Phone

Algumas coisas eram bonitas de se ver em um Windows Phone: os Live Tiles que substituíam widgets, o aplicativo de câmera com funções profissionais e o preço, que era muito abaixo do do iPhone. Aliás, você sabia que o Brasil chegou a ser o segundo maior mercado do Windows Phone? Mas o que deu errado em um sistema que tinha uma ótima integração com computadores?

Trouxe aqui dois vídeos para encerrar como reflexão sobre o fim do Windows Phone e o que ele representou para o mercado mobile.

O Canaltech falou por que “Matar o Windows Phone foi um ERRO da Microsoft (e o que Apple e Snapdragon têm a ver com isso)”, refletindo a competição da empresa contra Android e iOS:

Já o TecMundo comentou, de outra forma, por que o Windows Phone fracassou:

Talvez a falta de aplicativos em um sistema confiável foi a última pá de terra jogada na cova. Há quem diga que a experiência não era agradável. Mas para você, que chegou até aqui, qual foi o erro da Microsoft?

Até a próxima Tech Mix!