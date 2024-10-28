Access é um app de armazenamento que complementa o Senhas, da Apple

O Access é um app que tem ganhado popularidade por ser considerado um complemento ao aplicativo Senhas (Passwords) do iOS 18, trazendo opções seguras de armazenamento para informações sensíveis — além de senhas, especificamente.

Publicidade

Diferentemente da solução nativa, focada no gerenciamento de credenciais de login, o Access expande os recursos e traz armazenamento para itens como cartões de crédito, cartões de presente, licenças e documentos pessoais.

Entre a variedade dos documentos, estão: carteiras de identidade, carteiras de motorista, contas bancárias, passaportes e cartões de fidelidade. Ainda é possível organizar esses itens em pastas por categoria e protegê-las com o Face ID/Touch ID.

Compatível com o iCloud, o Access sincroniza-se de forma segura entre dispositivos da Apple — com exceção da Apple TV — e armazena todos os dados diretamente na nuvem, sem a necessidade de servidores de terceiros.

Publicidade

Um dos pontos principais, destacado pelos desenvolvedores, é a privacidade do app, que não conta com coleta de dados do usuário, além de oferecer criptografia de ponta a ponta para quem utiliza a Proteção Avançada de Dados do iCloud.

Recentemente, o app foi atualizado para o iOS 18 e trouxe integração com a Siri e o app Atalhos (Shortcuts), além de acesso pela Central de Controle e pela tela Bloqueada, e funcionalidades de pesquisa via Spotlight.

O Access também ganhou uma interface renovada, com um layout mais intuitivo, opções avançadas de organização e recursos como seleção múltipla. A atualização ainda inclui suporte a anexos, permitindo adicionar fotos ou arquivos aos itens salvos.

Disponível gratuitamente na App Store, o Access tem suporte ao iPhone, ao iPad, ao Mac, ao Apple Watch e ao Apple Vision Pro. A versão gratuita permite armazenar até cinco itens, enquanto o plano Access+ traz armazenamento ilimitado por R$10/mês ou R$50/ano. Também é possível pagar R$80 por uma licença vitalícia.

via 9to5Mac