Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Access é um app de armazenamento que complementa o Senhas, da Apple

Yan Avelino
28/10/2024 • 18:03
Access

O Access é um app que tem ganhado popularidade por ser considerado um complemento ao aplicativo Senhas (Passwords) do iOS 18, trazendo opções seguras de armazenamento para informações sensíveis — além de senhas, especificamente.

Publicidade

Diferentemente da solução nativa, focada no gerenciamento de credenciais de login, o Access expande os recursos e traz armazenamento para itens como cartões de crédito, cartões de presente, licenças e documentos pessoais.

Access

Entre a variedade dos documentos, estão: carteiras de identidade, carteiras de motorista, contas bancárias, passaportes e cartões de fidelidade. Ainda é possível organizar esses itens em pastas por categoria e protegê-las com o Face ID/Touch ID.

Compatível com o iCloud, o Access sincroniza-se de forma segura entre dispositivos da Apple — com exceção da Apple TV — e armazena todos os dados diretamente na nuvem, sem a necessidade de servidores de terceiros.

Publicidade

Um dos pontos principais, destacado pelos desenvolvedores, é a privacidade do app, que não conta com coleta de dados do usuário, além de oferecer criptografia de ponta a ponta para quem utiliza a Proteção Avançada de Dados do iCloud.

Access

Recentemente, o app foi atualizado para o iOS 18 e trouxe integração com a Siri e o app Atalhos (Shortcuts), além de acesso pela Central de Controle e pela tela Bloqueada, e funcionalidades de pesquisa via Spotlight.

O Access também ganhou uma interface renovada, com um layout mais intuitivo, opções avançadas de organização e recursos como seleção múltipla. A atualização ainda inclui suporte a anexos, permitindo adicionar fotos ou arquivos aos itens salvos.

Access

Disponível gratuitamente na App Store, o Access tem suporte ao iPhone, ao iPad, ao Mac, ao Apple Watch e ao Apple Vision Pro. A versão gratuita permite armazenar até cinco itens, enquanto o plano Access+ traz armazenamento ilimitado por R$10/mês ou R$50/ano. Também é possível pagar R$80 por uma licença vitalícia.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Nintendo lançará Animal Crossing: Pocket Camp Complete em dezembro [atualizado]
Próx. Post

Vídeos do Instagram com menos visualizações perdem qualidade aos poucos
Posts relacionados