Agora dá para compartilhar cenas de filmes e séries da Netflix pelo iPhone

Gabriel Otto
28/10/2024 • 15:18
Netflix Moments

A Netflix anunciou uma função a qual permite que usuários assinantes da plataforma possam favoritar e compartilhar com facilidade suas cenas favoritas de filmes e séries em outras plataformas.

Chamada Moments, ela deixa que assinantes salvem, assistam novamente e compartilhem suas cenas favoritas de títulos da plataforma. Já disponível no aplicativo para iOS da Netflix (chegará em breve ao Android), usuários podem marcar as cenas diretamente pela aba “Minha Netflix” (“My Netflix”) e compartilhá-las em plataformas como Instagram, Facebook e WhatsApp.

Para promover o recurso, a Netflix iniciou a campanha de marketing “It’s so good” (“É tão bom”, em tradução direta), destacando estrelas como o ator Giancarlo Esposito, a ginasta Simone Biles e a rapper Cardi B. A campanha celebra os momentos inesquecíveis que fazem os fãs se apaixonarem por filmes e programas da Netflix.

YouTube video

Marian Lee (diretora de marketing do serviço de streaming) e Esposito destacaram a magia de uma história poderosa na Netflix que cativa o público. Biles, por sua vez, compartilhou sua experiência de querer conversar sobre cenas que a impactaram profundamente.

Seja gerando ideias de fantasias de Halloween ou se tornando uma sensação no TikTok, os incríveis fandoms que vemos são uma prova do que torna a Netflix incrível. Nossa nova campanha é sobre celebrar esses momentos inesquecíveis, levando você de volta à sensação que teve quando ficou obcecado por um ótimo programa na Netflix.

Marian Lee, diretora de marketing da netflix.

Esse novo recurso reforça a interação entre os usuários e seu conteúdo favorito, promovendo o compartilhamento de experiências e fortalecendo a comunidade de fãs da Netflix.

via Variety

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
