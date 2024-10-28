Apple Intelligence suportará o português e chegará a iPhones/iPads na UE em 2025

Com o lançamento do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS sequoia 15.1 (além dos demais sistemas) para todos os usuários hoje, a primeira leva de funções da Apple Intelligence já pode ser usufruída ao redor do mundo — embora apenas em inglês.

No entanto, a Apple reiterou em um comunicado liberado hoje que a tecnologia suportará mais idiomas no ano que vem — incluindo o português (ainda sem detalhar se o do Brasil e/ou de Portugal).

A Apple Intelligence está rapidamente adicionando suporte a mais idiomas. Em dezembro, a Apple Intelligence estará disponível para inglês localizado na Austrália, no Canadá, na Irlanda, na Nova Zelândia, na África do Sul e no Reino Unido, e em abril, uma atualização de software fornecerá suporte expandido a idiomas, com mais chegando ao longo do ano. Chinês, inglês (Índia), inglês (Singapura), francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, espanhol, vietnamita e outros idiomas serão suportados.

O trecho acima do comunicado é um pouco dúbio e pode confundir muitas pessoas. Embora diga que em abril de 2025 uma nova atualização de software expandirá o suporte a mais idiomas, isso não necessariamente significa que o português será incluído já nessa atualização. Ou seja, alguns dos idiomas listados chegarão em abril; outros, até o final do ano que vem.

Na versão irlandesa do mesmo comunicado, a Apple também confirma que os recursos da sua IA começarão a ser lançados para usuários de iPhones e iPads na União Europeia em abril do ano que vem.

Usuários de Mac na UE poderão acessar a Apple Intelligence em inglês dos Estados Unidos com o macOS Sequoia 15.1. Em abril, os recursos da Apple Intelligence começarão a ser lançados para usuários de iPhone e iPad na UE. Isso incluirá muitos dos principais recursos da Apple Intelligence, incluindo Writing Tools, Genmoji, uma Siri redesenhada com compreensão de linguagem mais rica, integração com ChatGPT e muito mais.

Próximos recursos

No mesmo comunicado, a empresa também detalhou as próximas adições à sua IA, com o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS 15.2 — cujos testes já se iniciaram — e outras atualizações posteriores.

Já em dezembro, os seguintes recursos estarão disponíveis:

O Emoji será levado a um nível totalmente novo com a capacidade de criar um Genmoji simplesmente digitando uma descrição, o qual também pode ser personalizado usando uma foto de um amigo ou membro da família.

simplesmente digitando uma descrição, o qual também pode ser personalizado usando uma foto de um amigo ou membro da família. O Image Playground permitirá que os usuários criem imagens divertidas em instantes.

permitirá que os usuários criem imagens divertidas em instantes. A Image Wand tornará as anotações mais envolventes visualmente, transformando esboços em imagens. Quando um usuário circula um espaço vazio, uma imagem será criada usando o contexto da área ao redor.

tornará as anotações mais envolventes visualmente, transformando esboços em imagens. Quando um usuário circula um espaço vazio, uma imagem será criada usando o contexto da área ao redor. As Writing Tools oferecerão aos usuários a capacidade de descrever uma alteração específica que desejam aplicar ao seu texto.

oferecerão aos usuários a capacidade de descrever uma alteração específica que desejam aplicar ao seu texto. Os usuários terão a opção de acessar o ChatGPT dentro das Writing Tools e da Siri, permitindo que se beneficiem de seus recursos de compreensão de imagens e documentos sem precisar alternar entre as ferramentas.

Uma nova experiência de Visual Intelligence será baseada na Apple Intelligence e ajudará os usuários a aprender sobre objetos e lugares instantaneamente, graças ao Controle da Câmera dos iPhones 16 — o qual também funcionará com ferramentas de terceiros, como quando os usuários desejam pesquisar no Google onde podem comprar um item ou se beneficiar das habilidades de resolução de problemas do ChatGPT.

Em atualizações posteriores outros recursos serão lançados, como as Notificações Prioritárias e as capacidades aprimoradas da Siri, que poderá identificar o contexto pessoal de um usuário para fornecer informações personalizadas. A assistente também ganhará reconhecimento da tela, bem como poderá realizar centenas de novas ações dentro e entre aplicativos da Apple e de terceiros.