Apple libera iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, watchOS 11.1, visionOS 2.1 e tvOS 18.1 para todos os usuários

A Apple liberou hoje as primeiras grandes atualizações dos seus atuais sistemas operacionais. Foram disponibilizados o iOS 18.1 (compilação 22B83 ), o iPadOS 18.1 (idem), o macOS Sequoia 15.1 ( 24B83 ), o watchOS 11.1 ( 22R585 ), o visionOS 2.1 ( 22N581 ) e o tvOS 18.1 ( 22J580 ).

Junto a essas novas versões, a Apple também liberou o iOS 17.7.1 (compilação 21H216 ), o iPadOS 17.7.1 (idem), o macOS Sonoma 14.7.1 ( 23H222 ) e o macOS Ventura 13.7.1 ( 22H221 ) para quem não pode/quer atualizar para as versões mais recentes. Desenvolvedores, por sua vez, já podem instalar o Xcode 16.1 ( 16B40 ).

Como grande destaque dos updates está a Apple Intelligence, conjunto de recursos de inteligência artificial (IA) que está agora disponível (apenas em inglês, cabe destacar) para donos de iPhones, iPads e Macs suportados com a mais nova atualização!

Obviamente, embora mais proeminentes, os novos recursos de IA não foram as únicas novidades desses sistemas, os quais ganharam incrementos em termos de personalização, melhorias em relação a recursos de segurança e outras adições menores.

Recapitulemos, então, o que há de novo nos sistemas!

Apple Intelligence

Não dá para começar a falar sobre os novos sistemas sem falar sobre a maior novidade da Apple no ano em termos de software. E é por isso que, a exemplo do que fez a Apple em seus changelogs, destacaremos os recursos da IA da Apple que estão chegando agora nesta seção especial.

Nesse lançamento inicial, a Apple Intelligence traz as seguintes ferramentas e novidades para os sistemas:

Ferramentas de escrita

Agora estão disponíveis nos três sistemas, em qualquer campo de texto, opções relacionadas a escrita para permitir aos usuários realizar ações como reescrever, revisar e resumir o texto em que se está trabalhando.

É possível escolher um estilo para a reescrita (amigável, profissional ou conciso), bem como incrementar a gramática com a revisão ou gerar pontos-chave, uma lista ou até mesmo uma tabela a partir de determinado texto.

Divulgação/Apple

Siri

Embora ainda não conte com novidades aguardadas como a prometida integração com o ChatGPT, a Siri agora conta com uma nova interface exclusiva para a Apple Intelligence e permite até mesmo que os usuários digitem seus comandos.

Mais natural e compreensiva, a “nova” Siri também entende melhor erros e tropeços na fala, consegue manter o contexto das conversas e agora pode ajudar os usuários com respostas para dúvidas sobre recursos dos sistemas.

Divulgação/Apple

Notificações

A Apple Intelligence também conta com um recurso para resumir notificações, visando manter os usuários informados sobre as informações mais importantes envolvendo os aplicativos do sistema.

Mail

Embora ainda não tenha ganhado o redesign prometido, o Mail agora conta com um recurso que sugere respostas rápidas aos usuários, bem como define prioridade para as mensagens que considerar mais relevantes.

Notas

O Notas agora é capaz de resumir transcrições de áudios gravados no aplicativo, bem como de gravações de chamadas realizadas pelo usuário.

Outras novidades e demais sistemas

Como nem só de Apple Intelligence são feitos os novos sistemas, eis abaixo algumas mudanças para além dos recursos de inteligência artificial que estão sendo lançados com o iOS 18.1, o iPadOS 18.1 e o macOS 15.1.

iOS 18.1 e iPadOS 18.1

Com o iOS 18.1, passa a ser possível alternar entre as câmeras traseira e frontal usando o Controle da Câmera, disponível nos iPhones lançados neste ano. Outra novidade em termos de câmera é a possibilidade de capturar fotos espaciais também nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max.

Divulgação/Apple

Quando conectados ao iOS 18.1 e ao iPadOS 18.1, os AirPods Pro 2 agora contam com um recurso de Aparelho Auditivo para facilitar ouvir os sons ao redor, bem como testes de audição personalizados e um recurso de proteção auricular. A Apple, inclusive, divulgou listas com os países contemplados não só por esse recurso, mas também pelo Teste Auditivo e pela Proteção de Audição — infelizmente, o Brasil ainda não faz parte de nenhum deles.

O update ainda conta com as seguintes novidades:

No iOS e no iPadOS, a Central de Controle agora conta com opções individuais para os controles de conectividade e com a opção para resetar uma configuração.

agora conta com opções individuais para os controles de conectividade e com a opção para resetar uma configuração. Usuários podem enviar convites no Game Center diretamente do app Contatos, com os amigos podendo ver os convites diretamente no aplicativo Ajustes.

diretamente do app Contatos, com os amigos podendo ver os convites diretamente no aplicativo Ajustes. Agora é possível alterar o email principal da Conta Apple mesmo caso ele seja um endereço do iCloud.

mesmo caso ele seja um endereço do iCloud. Os widgets do aplicativo Relógio ganharam um visual translúcido quando a aparência da tela de Início estiver definida para a opção “Tonalizados”.

ganharam um visual translúcido quando a aparência da tela de Início estiver definida para a opção “Tonalizados”. Um novo indicador numérico mostra quantas notificações foram enviadas por um aplicativo (desde que elas estejam agrupadas) na gaveta de notificações.

por um aplicativo (desde que elas estejam agrupadas) na gaveta de notificações. O app Música agora oferece a possibilidade de compartilhar faixas no TikTok.

agora oferece a possibilidade de compartilhar faixas no TikTok. A interface do Controle da Câmera nos iPhones 16 agora mostra uma pequena barra de abas ao longo da lateral enquanto em uso.

nos iPhones 16 agora mostra uma pequena barra de abas ao longo da lateral enquanto em uso. Os indicadores amarelo e verde que aparecem na Ilha Dinâmica (Dynamic Island) têm uma nova animação que desaparece quando você para de usar o microfone e a câmera.

que aparecem na Ilha Dinâmica (Dynamic Island) têm uma nova animação que desaparece quando você para de usar o microfone e a câmera. O RCS Business Messaging agora permite se conectar (em regiões e operadoras suportadas) com empresas através do RCS .

agora permite se conectar (em regiões e operadoras suportadas) com empresas através do RCS . A pesquisa na App Store permite usar linguagem natural para encontrar o que se está procurando com mais facilidade.

permite usar linguagem natural para encontrar o que se está procurando com mais facilidade. O app TV conta agora com uma seção “Continue Assistindo” para programas cuja reprodução já começou e uma “Quero Assistir” para os adicionados.

conta agora com uma seção “Continue Assistindo” para programas cuja reprodução já começou e uma “Quero Assistir” para os adicionados. A aba “Explorar” foi renomeada para “Novidades” no Apple Music.

Confira as novidades dos dois sistemas nos changelogs oficiais (em português do Brasil, que não contam com as novidades de IA):

Notas de liberação do iOS 18.1 Esta atualização inclui aprimoramentos ao Controle de Câmera, a capacidade de capturar fotos espaciais e gravar ligações telefônicas, além de outros recursos, correções de erros e atualizações de segurança para o iPhone.



Telefone As gravações de ligações permitem gravar em tempo real ligações telefônicas ou ligações de áudio do FaceTime, com um aviso automático de que a ligação está sendo gravada. Câmera O Controle da Câmera pode alternar rapidamente para a Câmera TrueDepth frontal (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max).

A captura de fotos e vídeos espaciais está disponível em um novo modo de câmera Espacial (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max). AirPods A partir do conforto da sua casa, o recurso Teste de Audição oferece resultados de testes de audição cientificamente validados (destinado a pessoas de 18 anos ou mais).

O modo Aparelho Auditivo oferece assistência personalizada de nível clínico, aplicada automaticamente aos sons do ambiente, assim como a músicas, vídeos e ligações (destinado a pessoas de 18 anos ou mais com perda auditiva percebida de leve a moderada).

Recursos exigem AirPods Pro 2 com a versão do firmware 7B19 ou posterior. Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, visite: https://apple.com/br/airpods-pro/feature-availability/ Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: Corrige um problema em que modelos de iPhone 16 ou iPhone 16 Pro poderiam reiniciar inesperadamente.

A Central de Controle oferece novas opções para adicionar individualmente controles de conectividade e redefinir as configurações.

As Mensagens RCS Comerciais permitem que você se conecte com empresas via RCS (requer compatibilidade da operadora).

Corrige um problema no app Podcasts em que episódios não reproduzidos eram marcados como reproduzidos.

Corrige um problema em que vídeos gravados em 4K 60 enquanto o dispositivo estava quente poderiam apresentar travamentos ao explorar a reprodução do vídeo no app Fotos.

Corrige um problema em que chaves digitais de carros poderiam não destrancar ou dar a partida em veículos com a entrada passiva depois de restaurar de um backup ou transferir diretamente de outro iPhone. Notas de liberação do iPadOS 18.1 Esta atualização fornece melhorias, correções de erros e atualizações de segurança para o iPad. AirPods A Central de Controle oferece novas opções para adicionar individualmente controles de conectividade e redefinir as configurações.

A partir do conforto da sua casa, o recurso Teste de Audição oferece

resultados de testes de audição cientificamente validados (destinado a

pessoas de 18 anos ou mais).

O modo Aparelho Auditivo oferece assistência personalizada de nível clínico, aplicada automaticamente aos sons do ambiente, assim como a músicas, vídeos e ligações (destinado a pessoas de 18 anos ou mais com perda auditiva percebida de leve a moderada).

Recursos exigem AirPods Pro 2 com a versão do firmware 7B19 ou posterior. Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, visite: https://apple.com/br/airpods-pro/feature-availability/ Esta atualização também inclui as seguintes melhorias: A Central de Controle oferece novas opções para adicionar individualmente controles de conectividade e redefinir as configurações.

Eis também os links diretos para download das novas versões:

A Apple também já publicou as páginas com correções de segurança do iOS 18.1 e do iPadOS 18.1.

macOS Sequoia 15.1

Além das novidades da Apple Intelligence supracitadas, o macOS 15.1 conta com menos adições em relação aos dois sistemas supracitados, com suas melhorias sendo primariamente incrementais.

Algumas das novidades da atualização já foram citadas na seção sobre o iOS/iPadOS 18.1 — como as novidades nos apps TV e Música —, mas algumas poucas são exclusivas para o sistema de desktops da Apple.

Confira algumas delas:

Há agora um atalho para ativar o Modo Pouca Energia diretamente do ícone de bateria na barra de menus.

diretamente do ícone de bateria na barra de menus. O Espelhamento do iPhone agora permite controlar e reorganizar a tela de Início do iPhone, bem como arrastar fotos e documentos entre o smartphone e o Mac.

agora permite controlar e reorganizar a tela de Início do iPhone, bem como arrastar fotos e documentos entre o smartphone e o Mac. Agora, caso o usuário abra com frequência um app o qual ele permitiu capturar a tela do macOS, o sistema solicitará uma nova permissão com menos frequência.

Confira o changelog completo do sistema logo abaixo (que é basicamente uma repetição da versão 15.0, em português):

Notas de liberação do macOS Sequoia 15.1 O macOS Sequoia inclui novos recursos para ajudar você a produzir mais e aumentar a criatividade no Mac. Acesse todo o conteúdo do seu iPhone no Mac com o Espelhamento do iPhone, o novo recurso de Continuidade. É fácil organizar as janelas em mosaico para criar rapidamente o espaço de trabalho ideal. Além disso, você pode usar a pré‑visualização para ver o que está prestes a compartilhar em uma apresentação. O Safari passou por uma grande atualização que inclui o Controle de Distrações para facilitar a navegação na internet e deixá‑la mais eficiente. O macOS Sequoia também traz efeitos de texto e Tapbacks com emojis no app Mensagens, Notas de Cálculo no app Calculadora e muito mais. Espelhamento do iPhone O Espelhamento do iPhone é uma forma conveniente de acessar e controlar o iPhone no Mac, para que você possa explorar a Tela de Início, abrir apps do iPhone e interagir com eles no Mac.

A compatibilidade com o teclado e o trackpad permite que você digite e use gestos Multi‑Touch para passar pelos apps na Tela de Início, juntar e separar os dedos para usar zoom, e navegar dentro de apps.

Possibilidade de ver e interagir com notificações do iPhone direto no Mac. Organização mais fácil das janelas em mosaico A organização das janelas em mosaico foi aprimorada e está mais simples: basta arrastá‑las até a borda da tela para colocá‑las lado a lado ou nos cantos da mesa.

Com os atalhos do teclado e do menu, é possível organizar as janelas em mosaico ainda mais rápido. Safari O Controle de Distrações permite ocultar itens das páginas web que atrapalham a sua navegação.

Com o Visualizador, você assiste a vídeos sem distrações e move vídeos automaticamente para PiP quando clica fora da página. Senhas O app Senhas concentra todas as suas credenciais para sites e apps no mesmo lugar, assim fica ainda mais fácil acessar senhas, chaves‑senha, senhas de Wi‑Fi e códigos de verificação.

Configure códigos de verificação diretamente no app Senhas, para que você possa copiá‑los com facilidade ou preenchê‑los automaticamente no Safari, sem nem precisar abrir o app.

A sincronização segura garante que as contas salvas no app Senhas sejam sincronizadas diretamente com o iCloud com criptografia de ponta a ponta, assim você pode acessá‑las nos seus outros dispositivos.

O app Senhas do iCloud permite que você acesse suas senhas em dispositivos com Windows. Videoconferência Com a pré‑visualização da apresentação, você pode ver sua tela antes de compartilhá‑la em ligações de vídeo.

A pré‑visualização da reprodução mostra onde o conteúdo e as notas de apresentação ficarão quando você clicar em Reproduzir no Keynote.

Você pode substituir o fundo de uma ligação de vídeo por uma foto sua ou escolher entre diversas opções incluídas. Mensagens Amplie letras, palavras, frases ou emojis em iMessages com efeitos dinâmicos e animados, como explosões, ondulações e acenos, que dão vida às suas conversas.

Use negrito, sublinhado, itálico ou tachado para formatar texto em qualquer letra, palavra ou frase em iMessages.

Use Tapbacks com emojis e adesivos para reagir a uma mensagem ou passe o dedo na tela para acessar os Tapbacks que você e seus amigos mais enviam.

O recurso Enviar Depois permite que você crie uma mensagem agora e programe o envio para mais tarde. Mapas Crie rotas personalizadas de caminhadas e trilhas para andar no parque, fazer exercícios de rotina no bairro, explorar lugares novos nas férias e mais.

Na Biblioteca de Lugares, você acessa com mais facilidade todos os locais, guias e rotas de trilhas que salvou. Notas Inicie gravações de áudio de dentro de uma nota e guarde‑as com comentários, checklists e documentos relacionados.

Os Cálculos nas Notas resolvem instantaneamente as expressões que você insere em uma nota.

As contrações das seções simplificam e ocultam o texto nas notas mais longas; é só clicar ao lado de um cabeçalho de seção para condensar as notas que têm mais texto.

Escolha entre cinco cores para realçar o texto da nota. Fotos As coleções organizam a fototeca automaticamente na barra lateral por tópicos úteis, como Pessoas e Pets, Dias, Viagens e Fotos em Destaque.

Na seção Pessoas e Pets, os grupos incluem fotos das pessoas e pets que você mais gosta e que costumam aparecer juntos.

O controle de velocidade de vídeo possibilita usar pontos de entrada e saída para reduzir a velocidade de vídeos com taxas de quadro elevadas.

A seção Mais Itens inclui coleções úteis adicionais, como Documentos, Recibos e outras, além dos itens que você editou, visualizou e compartilhou recentemente.

Na seção Mais Itens, o álbum Recuperados revela imagens que estão no dispositivo, mas que não estavam visíveis por problemas de corrupção do banco de dados em um álbum bloqueado. App Apple TV As legendas aparecem automaticamente na hora certa, por exemplo, quando o idioma do conteúdo não corresponde ao do dispositivo, quando você silencia o áudio ou quando retrocede um programa. AirPods Graças às Interações sem o uso das mãos, você responde aos anúncios da Siri com os AirPods; basta fazer o gesto de sim ou não com a cabeça.

O Isolamento de Voz nos AirPods Pro proporciona ligações mais claras para quem está falando com você, mesmo quando há muito vento ou em locais barulhentos.

Com o Áudio Espacial Personalizado para jogos, você usa os AirPods e fica no centro da ação, com um som envolvente combinado a uma nova API para desenvolvedores que facilita mais do que nunca a ativação. Este lançamento também inclui outros recursos e melhorias: As calculadoras básica e científica foram atualizadas no app Calculadora e agora resolvem expressões, convertem unidades e acessam o histórico de cálculos.

No Calendário, é possível criar, ver, editar e completar lembretes juntamente com reuniões e compromissos.

Na lista Apagados do app Lembretes, você pode ver e recuperar os lembretes removidos.

Use as Cenas do Freeform para organizar o conteúdo em seções e depois salvá‑lo, identificá‑lo e ordená‑lo como você quiser.

Quando a temperatura real e a sensação térmica variam muito, elas são mostradas em destaque e lado a lado no app Tempo.

No app Casa, você estabelece data e hora específicas para que hóspedes acessem fechaduras, portas de garagem e sistemas de alarme.

Os Atalhos Vocais de acessibilidade ajudam pessoas com variações graves de fala a gravar enunciados personalizados que desencadeiam ações específicas no Mac.

A Apple divulgou as correções de segurança do macOS 15.1 nessa página.

watchOS 11.1

O watchOS também foi atualizado hoje para a versão 11.1. Entre as poucas novidades divulgadas pela Apple, estão correções de bugs — incluindo um problema na gravação de dados de distúrbios respiratórios no HealthKit para alguns usuários.

Segue abaixo o changelog completo da nova versão:

Notas de liberação do watchOS 11.1 Esta atualização inclui melhorias e correções de erros, incluindo a correção de um problema com a gravação de dados de distúrbios respiratórios no HealthKit para algumas pessoas.

Todas as correções de segurança do watchOS 11.1 podem ser conferidas nessa página.

visionOS 2.1

Diferentemente do que aconteceu na versão 2.0, a Apple não focou muito no visionOS 2.1, tendo realizado apenas correções de bugs e outras melhorias para o seu headset de AR/VR.

Eis o changelog completo do sistema:

As correções de segurança podem ser conferidas nessa página.

tvOS 18.1 e Software do HomePod 18.1

Assim como o visionOS 2.1, o tvOS 18.1 e o Software do HomePod 18.1 ganharam apenas correções de bugs e melhorias complementares.

Eis o changelog completo do sistema:

As correções de segurança podem ser conferidas nessa página.

Como sempre, caso mais alguma novidade relevante seja descoberta, atualizaremos este artigo com mais informações!

Bons updates! 📲