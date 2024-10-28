Apple terá filme baseado no jogo The Oregon Trail, clássico de 1971

Informações do The Hollywood Reporter dão conta de que o Apple TV+ encomendou um filme baseado no jogo de computador The Oregon Trail, o qual foi lançado em 1971 nos Estados Unidos e se tornou um verdadeiro clássico cult.
Ao que tudo indica, o filme será uma comédia de ação e terá números musicais assim como “Barbie”, que foi sucesso de bilheteria no ano passado. Ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento, a produção terá o envolvimento de Will Speck e Josh Gordon, que irão produzir e dirigir o longa. Também fazem parte do time de produtores Caroline Fraser, da HarperCollins Productions (dona dos direitos da franquia) e Kevin K. Vafi.
A dupla Lucas Bros. — conhecida, entre outros projetos, pelo filme indicado ao Oscar “Judas e o Messias Negro” (“Judas and the Black Messiah”) — e Max Reisman, ainda de acordo com as informações, seriam os responsáveis pelo roteiro do filme. Assim como o jogo, o filme deverá ser ambientado no século XIX, durante a época dos pioneiros americanos, e seguir um trem de carroças indo para o oeste dos EUA.
Desenvolvido com o mercado educacional em mente, o jogo foi um dos primeiros a serem aprovados para a utilização em escolas americanas. Nele, o jogador assume o papel de um líder de um grupo de colonos que está saindo do estado do Missouri e indo até o Óregon em 1848.
Durante essa jornada, o jogador precisa lidar com doenças, conseguir suprimentos, gerenciar recursos e lidar com eventos inesperados, como a morte de colonos. Apesar da sua natureza pedagógica, o jogo conquistou uma legião de fãs com seus arcos de história relativamente sombrios, o que o rendeu inclusive alguns spinoffs.
O filme ainda não tem uma data de lançamento confirmada no Apple TV+. Qualquer novidade, no entanto, comentaremos aqui no MacMagazine. 😉
