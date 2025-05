Como ocultar itens que podem distrair a leitura no Safari [iPhone, iPad e Mac]

O Safari do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 trouxe uma nova função voltada a quem costuma navegar bastante por sites da internet.

Batizada de Controle de Distrações (Distraction Control), ela permite que você oculte elementos visuais que possam prejudicar a leitura de sites, como popups sobre preferências de cookies, banners pedindo para assinar boletins informativos, vídeos com reprodução automática, entre outros.

Ainda assim, a Maçã deixa bem claro que isso não funciona como um bloqueador de anúncios, já que eles voltarão a aparecer ao recarregar o endereço, por exemplo.

Veja como utilizar essa função! 🌎

Como ocultar itens que distraem no Safari do iPhone e iPad

Abra o navegador e vá até a página onde quer ocultar os elementos. Toque no botão localizado ao lado esquerdo, dentro da barra de endereços, e escolha “Ocultar Itens que Distraem”.

Selecione um item (como uma imagem ou um popup) e confirme em “Ocultar” para que ele desapareça. Vá até “OK” para sair do modo de edição ou em “Cancelar” para voltar ao normal.

Como ocultar itens que distraem no Safari do Mac

Com a página aberta no navegador do Mac, clique no ícone localizado à esquerda, dentro da barra de endereços, e selecione “Ocultar Itens que Distraem…”.

Depois, basta selecionar o que deseja esconder para que isso da página. Você ainda pode usar os controles na parte superior direita para sair do modo de edição ou voltar ao padrão.