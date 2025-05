Como usar os Destaques (Highlights) no Safari [iPhone, iPad e Mac]

O Safari do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 ganhou novos recursos que visam melhorar a sua experiência de navegação na web.

Publicidade

Dentre eles estão os Destaques (Highlights), os quais possibilitam a visualização mais fácil de informações sobre a página da web que estiver navegando, como itinerários, resumos e links para mais informações sobre as pessoas, as músicas, os filmes e as séries de TV.

O lado ruim é que isso (ainda?) não está amplamente disponível na maioria dos sites. Por isso, a visualização dos Destaques vai depender muito da sua navegação. Além disso, como a Apple informou, a disponibilidade varia de acordo com países/regiões.

Veja como usar o recurso, caso encontre uma página compatível! 😊

Publicidade

Antes de mais nada, no iPhone/iPad, abra os Ajustes e vá até “Apps”. Depois de selecionar “Safari”, ative a opção “Destaques”.

Com o Safari aberto no iPhone, no iPad ou no Mac, visite uma URL. Caso ele seja compatível com os Destaques, um botão com uma estrela aparecerá no canto esquerdo, dentro da barra de endereços.

Basta, então, tocar/clicar em cima dele para ver os destaques do site. No exemplo da Apple, acima, ele já traz informações bastante úteis sobre um hotel.