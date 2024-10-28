Navegue

HUAWEI WiFi BE3: o líder em Wi-Fi 7 acessível

A HUAWEI continua a ser pioneira no setor de roteadores, expandindo a sua linha com o revolucionário HUAWEI WiFi BE3.

Posicionado como o melhor roteador Wi-Fi 7 por menos de R$500, o BE3 é a escolha ideal para quem busca desempenho e inovação.

Por que escolher o Wi-Fi 7 da HUAWEI?

1. Tecnologia de ponta

A HUAWEI lidera o desenvolvimento do Wi-Fi 7, com mais de 560 propostas submetidas, representando 24% do total global. A empresa está à frente de gigantes como Qualcomm e Intel, estabelecendo padrões para o futuro da conectividade.

2. Inovação e acessibilidade

Com o lançamento do BE3, a HUAWEI torna o Wi-Fi 7 acessível a todos. Ao preço de R$500, ele permite que mais pessoas experimentem essa tecnologia de ponta, tornando o Wi-Fi 7 uma realidade para muitos.

3. Desempenho inigualável

O BE3 oferece velocidades de até 3,6Gbps, aproveitando todo o potencial das redes ópticas. Com o Wi-Fi 7, as velocidades são 2,4 vezes mais rápidas que as do Wi-Fi 6, garantindo streaming 4K/8K, videoconferências e jogos online sem interrupções.

HUAWEI WiFi BE3

Destaques do HUAWEI WiFi BE3

1. Design de antena avançado

Inspirado na cauda de avião, as antenas proporcionam um sinal potente e cobertura ampla, reduzindo interferências e garantindo uma conexão estável em toda a casa ou escritório.

2. Experiência de jogo aprimorada

O HUAWEI WiFi BE3 é ideal para gamers, oferecendo baixa latência e conexões estáveis. A tecnologia Wi-Fi 7 minimiza atrasos, proporcionando uma experiência de jogo fluida e responsiva. A Operação Multi-Link (MLO) dual-band garante que jogos online sejam executados sem interrupções, mesmo em redes congestionadas.

O HUAWEI BE3 suporta a função Game Turbo, compatível com os jogos para celular Tencent HOK e PUBG. Quando o Game Turbo está ativado no BE3, você terá uma melhor experiência de jogo devido à redução do atraso de rede e perda de pacotes.

3. Gerenciamento remoto do roteador

Você pode gerenciar seu Wi-Fi remotamente e facilmente, mesmo que não esteja em casa. Use o HUAWEI AI Life para verificar o status da sua rede Wi-Fi em casa e garantir uma experiência Wi-Fi para sua família. Além disso, você pode monitorar o tempo online dos seus filhos e impedir que outras pessoas usem sua rede Wi-Fi sem permissão.

HUAWEI WiFi BE3

4. Controle remoto inteligente

O aplicativo HUAWEI AI Life transforma a forma como você gerencia sua rede:

  • Diagnóstico de Wi-Fi visualizado: com o mapa de calor em tempo real, você pode identificar e resolver problemas de cobertura rapidamente, garantindo que seu espaço de jogo tenha sempre o melhor sinal.
  • Controles parentais avançados: além de proteger seus filhos de conteúdo inadequado, os pais podem gerenciar o tempo de jogo, ajudando a equilibrar diversão e responsabilidades.
HUAWEI WiFi BE3

Especificações de hardware

Equipado com dois amplificadores de sinal de alto desempenho, o BE3 melhora a penetração de sinal e amplia a cobertura em até 30%. Com uma porta de rede 2,5G completa, ele suporta autoadaptação WAN/LAN, garantindo compatibilidade com todos os dispositivos e proporcionando uma experiência de internet mais rápida e segura.

Disponibilidade

O HUAWEI WiFi BE3 está disponível em na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee e em breve em outros grandes varejistas.

Experimente o futuro do Wi-Fi com a HUAWEI e transforme sua conexão em casa ou no escritório. Desfrute de uma internet mais rápida, estável e segura com o HUAWEI WiFi BE3!

