iMac de 24″ com chip M4 é apresentado com melhorias incrementais

E a semana de lançamentos de Macs começou! Hoje, foi a vez de a Apple introduzir a mais nova versão do iMac de 24 polegadas, que agora vem como o poderoso chip M4 em suas entranhas.

O novo iMac de 24″ está disponível em cores ligeiramente atualizadas em relação aos modelos anteriores, com chips M1 e M3: verde, amarelo, laranja, rosa, roxo, azul e prateado. Sua tela continua tendo resolução 4,5K, mas agora pode ser configurada também numa versão nano-texture (antirreflexiva).

Apesar de o anúncio ter sido feito por meio de comunicado para a imprensa, a Apple divulgou sim um vídeo estilo keynote com a apresentação do novo iMac de 24″:

O chip M4 do novo all-in-one da Maçã pode ser configurado com uma CPU de 8 núcleos (2 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU de 8 núcleos, bem como com uma CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU de 10 núcleos — até 1,7-2,1x mais rápido que o antecessor, a depender da tarefa realizada. Ambos vêm com um Neural Engine de 16 núcleos que, embora tenha a mesma quantidade anterior, está mais rápido e deverá acelerar tarefas que envolvam a Apple Intelligence, por exemplo.

Quem optar pela versão mais completa do processador também ganhará duas portas Thunderbolt 4 extras na parte traseira do computador, além das duas portas padrões. A fonte do computador, cujo cabo combina com a cor do iMac, também vem com uma porta de Ethernet nas configurações mais caras.

Outra novidade muito bem-vinda do novo chip é a sua memória unificada, que vem agora com, no mínimo, 16GB, e não mais 8GB — finalmente, não é mesmo?! Há também opções de 24GB ou até 32GB, caso você ainda precise de mais memória. Ambas as configurações têm 120GB/s de largura de banda, contra os 100GB/s do chip M3.

Em termos de armazenamento, o novo iMac vem com as mesmas opções das suas últimas gerações: 256GB, 512GB, 1TB e 2TB — nada de 512GB na versão mais básica, infelizmente.

Outro componente atualizado do novo iMac de 24″ foi a sua webcam, que a Apple chama agora de câmera Center Stage (Palco Central) e passa a ter 12 megapixels de resolução.

Falando agora de conectividade, o iMac de 24″ continua vindo com Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E. A saída de 3,5mm para fones de ouvido continua firme e forte no lado direito do computador, sendo capaz de suportar fones com alta impedância.

Algo que deverá fazer muitas pessoas pularem de alegria é que o Magic Keyboard, o Magic Keyboard com Touch ID, o Magic Mouse e o Magic Trackpad que acompanham o novo iMac contam agora com entradas USB-C em vez de Lightning. Donos de versões anteriores do tudo-em-um, é claro, podem adquiri-los separadamente caso queiram aposentar a antiga entrada da Apple de vez.

O iMac de 24″ com o chip M4 parte de R$15.500 no Brasil, US$1.300 nos Estados Unidos e 1.530€ em Portugal . A pré-venda internacional do novo computador começa hoje, com a sua chegada ao mercado prevista para 8 de novembro (sexta-feira da semana que vem).

