iMac de 24″ com chip M4 é apresentado com melhorias incrementais

E a semana de lançamentos de Macs começou! Hoje, foi a vez de a Apple introduzir a mais nova versão do iMac de 24 polegadas, que agora vem como o poderoso chip M4 em suas entranhas.
O novo iMac de 24″ está disponível em cores ligeiramente atualizadas em relação aos modelos anteriores, com chips M1 e M3: verde, amarelo, laranja, rosa, roxo, azul e prateado. Sua tela continua tendo resolução 4,5K, mas agora pode ser configurada também numa versão nano-texture (antirreflexiva).
Apesar de o anúncio ter sido feito por meio de comunicado para a imprensa, a Apple divulgou sim um vídeo estilo keynote com a apresentação do novo iMac de 24″:
O chip M4 do novo all-in-one da Maçã pode ser configurado com uma CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 8 núcleos (2 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico de 8 núcleos, bem como com uma CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU de 10 núcleos — até 1,7-2,1x mais rápido que o antecessor, a depender da tarefa realizada. Ambos vêm com um Neural Engine de 16 núcleos que, embora tenha a mesma quantidade anterior, está mais rápido e deverá acelerar tarefas que envolvam a Apple Intelligence, por exemplo.
Quem optar pela versão mais completa do processador também ganhará duas portas Thunderbolt 4 extras na parte traseira do computador, além das duas portas padrões. A fonte do computador, cujo cabo combina com a cor do iMac, também vem com uma porta de Ethernet nas configurações mais caras.
Outra novidade muito bem-vinda do novo chip é a sua memória unificada, que vem agora com, no mínimo, 16GB, e não mais 8GB — finalmente, não é mesmo?! Há também opções de 24GB ou até 32GB, caso você ainda precise de mais memória. Ambas as configurações têm 120GB/s de largura de banda, contra os 100GB/s do chip M3.
Em termos de armazenamento, o novo iMac vem com as mesmas opções das suas últimas gerações: 256GB, 512GB, 1TB e 2TB — nada de 512GB na versão mais básica, infelizmente.
Outro componente atualizado do novo iMac de 24″ foi a sua webcam, que a Apple chama agora de câmera Center Stage (Palco Central) e passa a ter 12 megapixels de resolução.
Falando agora de conectividade, o iMac de 24″ continua vindo com Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E. A saída de 3,5mm para fones de ouvido continua firme e forte no lado direito do computador, sendo capaz de suportar fones com alta impedância.
Algo que deverá fazer muitas pessoas pularem de alegria é que o Magic Keyboard, o Magic Keyboard com Touch ID, o Magic Mouse e o Magic Trackpad que acompanham o novo iMac contam agora com entradas USB-C em vez de Lightning. Donos de versões anteriores do tudo-em-um, é claro, podem adquiri-los separadamente caso queiram aposentar a antiga entrada da Apple de vez.
O iMac de 24″ com o chip M4 parte de R$15.500 no Brasil, US$1.300 nos Estados Unidos e 1.530€ em Portugal . A pré-venda internacional do novo computador começa hoje, com a sua chegada ao mercado prevista para 8 de novembro (sexta-feira da semana que vem).
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Central processing unit, ou unidade central de processamento.
- 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico