Leitura de 2 minuto

Magic Keyboard, Mouse e Trackpad finalmente ganham conector USB-C [atualizado]

Douglas Nascimento
28/10/2024 • 12:05
Divulgação/Apple

Dando sequência ao processo de substituição da porta Lightning pela USB-C em seus dispositivos, acessórios e periféricos, a Apple anunciou hoje — junto ao iMac de 24″ com chip M4 — versões atualizadas do Magic Keyboard, do Magic Mouse e do Magic Trackpad com o padrão mais recente (e popular) de carregamento e transferência de dados.

Como já era esperado, não há muito o que se comentar sobre os novos periféricos para além da nova entrada, a qual finalmente será condizente com a que já é utilizada nos próprios Macs (que é onde os produtos costumam ser primariamente utilizados) há bastante tempo.

A versão do Magic Keyboard com USB-C sai por R$1.000/US$100, a do Magic Keyboard com Touch ID por R$1.700/US$150 e a do Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico, por R$2.200/US$200 para o modelo com teclas pretas e por R$1.900/US$180 na versão com teclas brancas. Continuamos, infelizmente, sem uma opção de layout em português brasileiro (ABNT2).

O Magic Mouse e o Magic Trackpad também contam com as mesmas especificações da geração anterior com Lightning. Eles custarão R$1.100/US$100 e R$1.700/US$150, respectivamente, nas versões com superfícies Multi-Touch na preta e R$829/US$80 e R$1.400/US$130 na cor branca.

Quem comprar o iMac de 24″ com o chip M4, é claro, receberá versões desses acessórios em cores que combinam com o novo computador. Infelizmente, elas não são vendidas separadamente.

Divulgação/Apple

Os novos Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad já podem ser encomendados a partir de hoje pela Apple Store Online americana, mas ainda não há previsão de quando eles serão lançados no Brasil.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 04/11/2024 às 08:51

O desenvolvedor Steve Moser notou alguns detalhes sobre o “novo” Magic Keyboard, incluindo a substituição da larga tecla ⌃ control no canto inferior esquerdo, por uma tecla de função global (🌐) — a qual é usada para abrir o seletor de emojis no Mac.

A tecla de função (fn ) abaixo da tecla F13 também foi trocada por uma de menu que abre o menu contextual de uma janela, conforme verificado por um usuário que já possui o teclado.

Particularmente, embora pequenas, são mudanças bem-vindas. Concordam?

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
