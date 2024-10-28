Navegue

Nick Offerman entra para o elenco de “Margo’s Got Money Troubles”, do Apple TV+

Douglas Nascimento
28/10/2024 • 20:55
DFree / Shutterstock.com
Nick Offerman

O elenco da vindoura série “Margo’s Got Money Troubles”, do Apple TV+, acaba de ganhar mais um nome de peso. Trata-se do vencedor do Emmy Nick Offerman (“The Last of Us”), que se junta às já confirmadas atrizes Michelle Pfeiffer, Elle Fanning e Nicole Kidman na produção. As informações são do Deadline.

Liderada por David E. Kelley, a série acompanhará a trajetória de Margo (Fanning), a filha de uma garçonete do Hooters (Pfeiffer) que acabará engravidando do seu professor de inglês e decidirá manter o bebê mesmo contra o conselho de todos — decisão que deixará sua vida de cabeça para baixo.

Aos 20 anos, com uma criança para criar e desempregada, restará para ela criar um perfil no OnlyFans para ganhar a vida. Offerman interpretará Jinz, pai da jovem e um ex-lutador profissional que passará a morar com ela após muito tempo distante para ajudá-la a cuidar do novo membro da família.

Inspirada no romance homônimo de Rufi Thorpe — que atua como produtor executivo ao lado de Fanning, Brittany Kahan Ward, Kidman, Per Saari, Matthew Tinker e Kelley —, a série deverá contar com oito episódios, mas ainda não teve uma data de estreia anunciada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
