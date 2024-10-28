Nintendo lançará Animal Crossing: Pocket Camp Complete em dezembro [atualizado]

A Nintendo anunciou hoje que Animal Crossing: Pocket Camp Complete, versão paga e offline do jogo homônimo de grande sucesso, será lançado oficialmente na App Store em dezembro.

Lançado originalmente em 2017, o jogo antigo encerrará em 29/11, como já anunciado. Quem quiser continuar a aventura deverá adquirir a nova versão por um preço promocional de R$30 até 31 de janeiro de 2025, quando o valor subirá para R$100.

A nova versão deverá manter a essência do jogo, permitindo aos jogadores administrar um acampamento, interagir com animais e decorar seus espaços com itens acumulados nesses sete anos, mas sem compras internas ou interações online. De acordo com a Nintendo, ela será lançada no dia 2 de dezembro (uma segunda-feira), mas sua página na App Store diz que o jogo será disponibilizado, na verdade, no dia 3/12, uma terça-feira.

Além disso, a Nintendo também incluiu novos recursos, como as Camper Cards, que permitem criar uma apresentação pessoal, escanear cartões de outros para colecionar e trazer visitantes ao novo local Whistle Pass — uma alternativa aos antigos recursos sociais, onde é possível ver avatares de amigos e coletar lembranças.

Jogadores da versão original de Pocket Camp poderão transferir seus dados salvos — incluindo progresso de personagem, inventário e layout do acampamento — para a nova versão, vinculando suas contas Nintendo. Esse serviço de transferência estará disponível até 2 de junho de 2025.

Com Animal Crossing: Pocket Camp Complete, o objetivo da Nintendo é oferecer aos fãs uma experiência única, reunindo o conteúdo de atualizações e eventos anteriores. Aos interessados, a pré-venda do game já está disponível na App Store.

Atualização, por Bruno Cardoso02/12/2024 às 14:43

Como previsto, Animal Crossing: Pocket Camp Complete já está disponível para download na App Store.

Vendido pelo preço promocional supracitado, o jogo pode ser instalado em iPhones ou iPads e requer o iOS/iPadOS 14.0 ou superior. Compatível com o recurso de Compartilhamento Familiar do iCloud, ele infelizmente não vem localizado em português do Brasil (ou de Portugal).