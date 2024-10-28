Navegue

Novos comerciais da Maçã detalham recursos da Apple Intelligence

Gabriel Otto
28/10/2024 • 16:29

Com o lançamento do iOS 18.1, do iPadOS 18.1 e do macOS Sequoia 15.1, a Maçã está agora promovendo ainda mais intensamente a Apple Intelligence.

Dois comerciais publicados hoje destacam alguns dos recursos empurrados pela tecnologia e que já podem ser testados por usuários: os “Memory Movies” e as “Writing Tools”.

O primeiro anúncio mostra a criação de “Memórias” com base em fotos da galeria. Para ilustrar esse processo, a Apple compartilhou um vídeo de uma esposa que acabou esquecendo do aniversário do marido. Ela então recorre à Apple Intelligence, que cria uma apresentação carismática com fotos da família.

YouTube video

A Apple Intelligence no iPhone 16 está aqui. Basta inserir uma descrição no aplicativo Fotos e a Apple Intelligence encontrará as melhores fotos e vídeos para criar um filme de memória personalizado, sempre que você precisar.

O segundo, por sua vez, destaca as novas ferramentas de escrita. Nele, vemos um funcionário um tanto entediado com seu trabalho usar a Apple Intelligence para transformar um email cheio de gírias em um recado muito mais profissional para um colega de trabalho.

YouTube video

A Apple Intelligence no iPhone 16 está aqui, com ferramentas de escrita para ajudar suas palavras a parecerem mais profissionais, amigáveis ​​ou mais concisas.

Ambos os vídeos, como é possível notar, seguem o tema de que a Apple Intelligence pode mitigar pequenos erros humanos, de maneira bem-humorada.

E por aí, você já testou as novidades (em inglês) da AI? 📱

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
