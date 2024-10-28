Navegue

Dinheiro (em reais)

Novos iMacs e acessórios USB-C chegarão mais caros ao Brasil; outros Macs sobem de preço

Pedro Henrique Nunes
28/10/2024 • 13:57
Leitura de 2 minuto

Aproveitando o primeiro lançamento envolvendo os Macs nesta semana — no qual vimos a chegada do iMac com chip M4 —, a Apple aproveitou para fazer alguns reajustes nos valores de certos produtos e acessórios aqui no Brasil.

Além de aumentos nos próprios iMacs, houve também mudanças nos acessórios Magic (Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard), além de no Mac Studio, no Mac Pro, no Studio Display e no Pro Display XDR.

Vamos aos novos valores? 💸

iMac

Aqui, vamos comparar com os valores dos modelos com chip M3.

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
iMac de 24″ com chip M3 (entrada)R$14.500iMac de 24″ com chip M4 (entrada)R$15.500+6,8%
iMac de 24″ com chip M3 (intermediário)R$16.500iMac de 24″ com chip M4 (intermediário)R$18.000+9%
iMac de 24″ com chip M4 (intermediário com 512GB)R$20.400
iMac de 24″ com chip M3 (topo de linha)R$18.500iMac de 24″ com chip M4 (topo-de-linha)R$22.800+23%

Acessórios Magic

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
Magic Mouse (branco)R$810R$829+2,3%
Magic Mouse (preto)R$1.082R$1.099+1,5%
Magic Trackpad (branco)R$1.360R$1.399+2,8%
Magic Trackpad (preto)R$1.634R$1.699+3,9%
Magic KeyboardR$1.052R$1.099+4,4%
Magic Keyboard com Touch IDR$1.603R$1.699+5,9%
Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico (branco)R$1.916R$1.899-0,8%
Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico (preto)R$2.205R$2.199-0,2%

Studio Display

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
Vidro padrão, base com ajuste de inclinação ou adaptador VESAR$16.599R$18.999+14%
Vidro padrão, base com ajuste de inclinação e alturaR$20.799R$23.999+15%
Vidro nano-texture, base com ajuste de inclinação ou adaptador VESAR$18.699R$20.999+12%
Vidro nano-texture, base com ajuste de inclinação e alturaR$23.899R$26.999+12,9%

Pro Display XDR

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
Pro Display XDR (vidro padrão)R$44.999R$49.999+11,1%
Pro Display XDR (vidro nano-texture)R$53.999R$59.999+11,1%
Pro Stand R$8.658R$9.999+15%
Adaptador para montagem VESAR$1.875R$1.999+6%

Mac Studio

ModeloPreço antigoPreço novoVariação

M2 Max com CPU de 12 núcleos e GPU de 30 núcleos, 32GB de memória, 512GB de SSD		R$22.999R$25.999+13%

M2 Ultra com CPU de 24 núcleos e GPU de 60 núcleos, 64GB de memória, 1TB de SSD		R$45.999R$51.999+13%

Mac Pro

Aqui, uma curiosidade: provavelmente como os acessórios foram atualizados, ambos os modelos do Mac mais caro estão atualmente indisponíveis para compra no Brasil… 🧐

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
TorreR$74.999R$84.999+13%
RackR$79.999R$89.999+12%

Com a chegada iminente de novos MacBooks Pro e Mac mini repaginado, muito provavelmente veremos novos aumentos nos próximos dois dias…

Mac Pro (miniatura)
Comprar Mac Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$76.499,10
Preço parcelado: a partir de R$84.999,00 em até 12x
Versão: torre ou rack
Chip: M2 Ultra (CPU de 24 núcleos e GPU de 60 ou 76 núcleos)
Memória: 64GB, 128GB ou 192GB
Armazenamento: 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Pés ou rodízios: estrutura em aço inoxidável com apoios ou rodízios
Acessórios: Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
Mac Studio (miniatura)
Comprar Mac Studio de Apple Preço à vista: a partir de R$23.399,10
Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x
Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)
Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB
iMac (miniatura)
Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10
Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x
Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado
Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB ou 24GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet
Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
