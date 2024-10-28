Novos iMacs e acessórios USB-C chegarão mais caros ao Brasil; outros Macs sobem de preço

Aproveitando o primeiro lançamento envolvendo os Macs nesta semana — no qual vimos a chegada do iMac com chip M4 —, a Apple aproveitou para fazer alguns reajustes nos valores de certos produtos e acessórios aqui no Brasil.
Além de aumentos nos próprios iMacs, houve também mudanças nos acessórios Magic (Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard), além de no Mac Studio, no Mac Pro, no Studio Display e no Pro Display XDR.
Vamos aos novos valores? 💸
iMac
Aqui, vamos comparar com os valores dos modelos com chip M3.
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|iMac de 24″ com chip M3 (entrada)
|R$14.500
|iMac de 24″ com chip M4 (entrada)
|R$15.500
|+6,8%
|iMac de 24″ com chip M3 (intermediário)
|R$16.500
|iMac de 24″ com chip M4 (intermediário)
|R$18.000
|+9%
|—
|—
|iMac de 24″ com chip M4 (intermediário com 512GB)
|R$20.400
|—
|iMac de 24″ com chip M3 (topo de linha)
|R$18.500
|iMac de 24″ com chip M4 (topo-de-linha)
|R$22.800
|+23%
Acessórios Magic
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|Magic Mouse (branco)
|R$810
|R$829
|+2,3%
|Magic Mouse (preto)
|R$1.082
|R$1.099
|+1,5%
|Magic Trackpad (branco)
|R$1.360
|R$1.399
|+2,8%
|Magic Trackpad (preto)
|R$1.634
|R$1.699
|+3,9%
|Magic Keyboard
|R$1.052
|R$1.099
|+4,4%
|Magic Keyboard com Touch ID
|R$1.603
|R$1.699
|+5,9%
|Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico (branco)
|R$1.916
|R$1.899
|-0,8%
|Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico (preto)
|R$2.205
|R$2.199
|-0,2%
Studio Display
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|Vidro padrão, base com ajuste de inclinação ou adaptador VESA
|R$16.599
|R$18.999
|+14%
|Vidro padrão, base com ajuste de inclinação e altura
|R$20.799
|R$23.999
|+15%
|Vidro nano-texture, base com ajuste de inclinação ou adaptador VESA
|R$18.699
|R$20.999
|+12%
|Vidro nano-texture, base com ajuste de inclinação e altura
|R$23.899
|R$26.999
|+12,9%
Pro Display XDR
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|Pro Display XDR (vidro padrão)
|R$44.999
|R$49.999
|+11,1%
|Pro Display XDR (vidro nano-texture)
|R$53.999
|R$59.999
|+11,1%
|Pro Stand
|R$8.658
|R$9.999
|+15%
|Adaptador para montagem VESA
|R$1.875
|R$1.999
|+6%
Mac Studio
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
M2 Max com CPU de 12 núcleos e GPU de 30 núcleos, 32GB de memória, 512GB de SSD
|R$22.999
|R$25.999
|+13%
M2 Ultra com CPU de 24 núcleos e GPU de 60 núcleos, 64GB de memória, 1TB de SSD
|R$45.999
|R$51.999
|+13%
Mac Pro
Aqui, uma curiosidade: provavelmente como os acessórios foram atualizados, ambos os modelos do Mac mais caro estão atualmente indisponíveis para compra no Brasil… 🧐
Com a chegada iminente de novos MacBooks Pro e Mac mini repaginado, muito provavelmente veremos novos aumentos nos próximos dois dias…
Preço parcelado: a partir de R$84.999,00 em até 12x
Versão: torre ou rack
Chip: M2 Ultra (CPU de 24 núcleos e GPU de 60 ou 76 núcleos)
Memória: 64GB, 128GB ou 192GB
Armazenamento: 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Pés ou rodízios: estrutura em aço inoxidável com apoios ou rodízios
Acessórios: Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
Preço parcelado: a partir de R$25.999,00 em até 12x
Chip: M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos) ou M3 Ultra (CPU de 28 ou 32 núcleos; GPU de 60 ou 80 núcleos)
Memória: 36GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ou 512GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB ou 16TB
Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x
Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado
Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB ou 24GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet
Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad
Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico
