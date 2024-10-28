O que o iMac de 24″ (M4) e o modelo anterior têm (ou não) em comum?

O novo iMac — equipado com o chip M4 — já está entre nós e, como de costume, resta-nos conferir detalhadamente o que o modelo recém-anunciado traz de novidades em relação ao seu antecessor (alimentado pelo chip M3).

Publicidade

Desde já, adianto que as diferenças externas são quase nulas, de modo que o foco da Apple foi mesmo a implementação de um novo chip e o aprimoramento de certos componentes.

Design e dimensões

O iMac de 24 polegadas quase não mudou desde o seu lançamento, de modo que a maioria das especificações são as mesmas entre o modelo mais novo e o anterior.

Em termos de design, a parte da frente continua a ter uma moldura fina nas bordas laterais e superior, com o famigerado “queixo” na parte inferior. Na parte de trás, há o logo da Apple, bem como as entradas e o botão de liga/desliga.

O iMac (M4) também vem nas mesmas sete opções de cores que o seu antecessor: azul, verde, rosa, prateada, amarela, laranja e roxa. No entanto, algumas cores aparentam ser um pouco diferentes na nova geração, com tons mais claros.

Quanto às dimensões, o novo iMac está apenas um pouco mais leve, embora as demais medidas tenham sido mantidas. São elas:

Dimensões iMac (M4) iMac (M3) Altura 46,1cm 46,1cm Largura 54,7cm 54,7cm Espessura (com a base) 14,7cm 14,7cm Peso ~4,44kg ~4,48kg

Display

O display do iMac de 24″ é praticamente o mesmo em ambas as gerações. É uma tela Retina 4,5K de 23,5 polegadas, com resolução de 4480×2520 pixels.

Publicidade

Também não há mudanças quando se trata de brilho, já que ambos contam com até 500 nits, bem como à ampla tonalidade de cores (P3) e ao recurso True Tone.

Divulgação/Apple

A diferença se aplica ao modelo novo modelo de quatro portas, pois há uma nova opção para configurá-lo com vidro nano-texture — no qual uma textura é aplicada ao vidro para minimizar o brilho e os reflexos, tornando a tela mais visível em ambientes claros.

Chip

Como dissemos, a mudança principal está no processamento. O modelo com chip M3 possui oito núcleos de CPU (sendo quatro de desempenho e quatro de eficiência) e oito ou dez núcleos de GPU . O modelo de entrada do iMac (M4) também tem oito núcleos de CPU e GPU, porém a opção mais parruda vem com dez núcleos de CPU (sendo quatro de desempenho e seis de eficiência) e GPU também de dez núcleos.

Vale notar que a versão com dez núcleos de CPU/GPU conta também com quatro portas Thunderbolt/USB 4.

Uma boa diferença está na memória unificada, que parte de 16GB nos modelos com chip M4, com possibilidade de configuração para 24GB ou até 32GB. Enquanto isso, o iMac com chip M3 parte de 8GB de memória.

Publicidade

Ademais, enquanto o chip M3 é capaz de 100GB/s de largura de banda da memória, o chip M4 possui suporte a 120GB/s.

Por fim, o Neural Engine possui 16 núcleos em ambas as gerações — porém está mais rápido no modelo com chip M4, de modo a melhorar ainda mais o suporte à Apple Intelligence — lembrando, contudo, que até mesmo o iMac com chip M1 tem suporte aos recursos de IA da Maçã.

Câmera FaceTime e alto-falantes

O iMac com chip M3 possui uma câmera FaceTime HD de 1080p combinada com um processador de sinal de imagem avançado, o que ajuda a melhorar a imagem.

No iMac (M4), ela passou a ser chamada de câmera Center Stage de 12 megapixels, que ainda é capaz de gravar vídeos em Full HD (1080p). Ela também se beneficia do processador de sinal de imagem avançado.

No novo modelo, porém, a Apple diz que a câmera é compatível com o recurso Visualização da Mesa, a qual permite criar uma da visão de cima para baixo da mesa, o que pode ser útil para mostrar algo à sua frente.

Em termos de áudio, há um sistema de seis alto-falantes de alta fidelidade com woofers de cancelamento de força usados ​​por ambas as gerações. Eles oferecem som estéreo amplo e suportam áudio espacial.

Há também um conjunto de três microfones de “qualidade de estúdio” que não mudou entre um modelo e outro. Eles têm ainda uma alta relação sinal-ruído e filtragem espacial direcional.

Entradas

Como falamos acima, a Apple segue oferecendo duas versões do iMac de 24″: uma com duas portas traseiras e outra com quatro portas.

O modelo mais básico tem um par de portas Thunderbolt/USB 4 na parte traseira, em ambas as gerações. Para a variante de quatro portas, o modelo M3 adiciona mais duas portas USB 3 — no M4, as duas portas extras são Thunderbolt/USB 4.

Divulgação/Apple

Com relação à porta Ethernet, em ambas as gerações o modelo de duas portas não vem com uma (de modo que há a possibilidade de configurá-lo separadamente), enquanto o com quatro portas vem com essa entrada por padrão (que não fica no computador em si, e sim no seu adaptador de energia).

Divulgação/Apple

Falando sobre a saída de 3,5mm para fones de ouvido, em ambas as gerações ela possui compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância.

Conectividade e armazenamento

Em termos de conectividade, tanto o iMac (M3) quanto o modelo mais novo possuem suporte ao Wi-Fi 6E, bem como ao Bluetooth 5.3.

Quando configurado com um chip M4 de dez núcleos, o novo iMac suporta um monitor externo de até 8K a 60Hz — ou até dois monitores de 6K a 60Hz cada. O modelo anterior, com o chip M3, suporta um monitor externo de até 6K a 60Hz — assim como o modelo de entrada mais recente com o chip M4 de oito núcleos.

A capacidade de armazenamento das duas gerações também se manteve. Enquanto o modelo com duas portas traseiras vem com SSD de 256GB (podendo ser configurado com 512GB ou 1TB), o modelo com quatro portas inclui um SSD de 256GB ou 512GB (podendo ser de até 1TB ou 2TB).

Periféricos

Ambas as gerações do iMac vêm com um Magic Keyboard com a mesma cor, bem como um Magic Mouse (ou um Magic Trackpad, por um valor adicional). Além disso, o Magic Keyboard com Touch ID está incluído na versão de quatro portas, podendo ser adicionado (por um valor adicional) à versão de duas portas.

No iMac com chip M4, porém, esses acessórios são agora equipados com um conector USB-C em vez de Lightning.

Preço

Apesar de os preços terem aumentado aqui no Brasil, nos Estados Unidos eles seguem os mesmos. Assim, o novo iMac custa a partir de R$15.500 no Brasil, US$1.300 nos Estados Unidos e 1.530€ em Portugal.

Comprar iMac de Apple Preço à vista: a partir de R$13.949,10

Preço parcelado: a partir de R$15.499,00 em até 12x

Cor: azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, verde ou prateado

Chip: M4 (CPU de 8 ou 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB ou 24GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Ethernet: nenhum ou Gigabit Ethernet

Mouse ou trackpad” Magic Mouse e/ou Magic Trackpad

Teclado: Magic Keyboard, Magic Keyboard com Touch ID ou Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.