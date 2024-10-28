Oferta: Apple Watch Series 10 (titânio de 46mm) com 27% de desconto

O Apple Watch Series 10 foi lançado recentemente e trouxe várias melhorias. Entre os destaques, há um design mais fino e leve, uma tela ainda maior e suporte a recarga rápida, que recarrega 80% de bateria em cerca de 30 minutos — além de outros recursos, é claro.

Se você estava de olho nesse relógio, hoje temos uma oferta muito boa da Amazon. Trata-se do modelo com caixa de titânio na cor ardósia (levemente puxada para o preto) de 46mm, com pulseira esportiva na cor preta (no tamanho M/G). Como todo modelo de titânio do Series 10, ele também traz uma conexão GPS + Cellular e está sendo vendido por R$7.199.

Apple Watch Series 10 (titânio de 46mm, pulseira esportiva média/grande)



De R$9.899 por R$7.199 em até 10xhttps://t.co/1AHAE65z9w — MM Ofertas (@MMOfertas) October 28, 2024

Como esse mesmo modelo do smartwatch é vendido pela Apple por R$9.899, o desconto aqui chega a 27%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

