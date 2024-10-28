Navegue

Promoções na App Store: Teslagrad, Skul: The Hero Slayer, Panostory Pro e mais!

Marcelo Melo
28/10/2024 • 19:06

Abrindo a semana nesta segunda-feira de iOS 18.1 e novos iMacs, com uma boa seleção de promoções na App Store!

Teslagrad, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma aventura bem divertida e, por isso, a nossa escolha do dia.

No Reino de Elektropia, o Rei governa de forma firme e combatendo qualquer tentativa de desenvolvimento da seita de magos tecnológicos, que possuem uma enorme torre no centro da cidade homônima ao título do jogo.

Teslagrad é um jogo de plataformas 2D com enigmas e elementos de ação no qual o magnetismo e outros poderes eletromagnéticos são a chave para avançar por todo o jogo e, consequentemente, descobrir os segredos há muito abandonados na Torre Tesla. Embarque em uma aventura na pele de um jovem rapaz armado com a tecnologia Teslamancer ancestral. Abra caminho pela Torre Tesla e supere a enorme variedade de desafios e enigmas.

Confira um vídeo:

YouTube video

Com gráficos desenhados à mão, jogabilidade competitiva e diversos desafios, o game é garantia de diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Jogo de ação.

Jogo de estratégia e ação.

Aplicativos

Editor para fotos.

Aplicativo educacional.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
