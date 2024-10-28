Promoções na App Store: Teslagrad, Skul: The Hero Slayer, Panostory Pro e mais!

Abrindo a semana nesta segunda-feira de iOS 18.1 e novos iMacs, com uma boa seleção de promoções na App Store!
Teslagrad, criado pelo pessoal da Playdigious, é uma aventura bem divertida e, por isso, a nossa escolha do dia.
No Reino de Elektropia, o Rei governa de forma firme e combatendo qualquer tentativa de desenvolvimento da seita de magos tecnológicos, que possuem uma enorme torre no centro da cidade homônima ao título do jogo.
Teslagrad é um jogo de plataformas 2D com enigmas e elementos de ação no qual o magnetismo e outros poderes eletromagnéticos são a chave para avançar por todo o jogo e, consequentemente, descobrir os segredos há muito abandonados na Torre Tesla. Embarque em uma aventura na pele de um jovem rapaz armado com a tecnologia Teslamancer ancestral. Abra caminho pela Torre Tesla e supere a enorme variedade de desafios e enigmas.
Com gráficos desenhados à mão, jogabilidade competitiva e diversos desafios, o game é garantia de diversão!
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Jogo de ação.
Jogo de estratégia e ação.
Aplicativos
Editor para fotos.
Aplicativo educacional.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸